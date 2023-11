PAGELLE e TABELLINO Milan-Udinese 0-1 | Disastro rossonero, Pioli il peggiore

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Udinese, match di San Siro valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

L’Udinese sbanca San Siro e manda in crisi il Milan, grazie ad un gol di Pereyra. La prima grande occasione capita proprio sui piedi del centrocampista, al nono del primo tempo. Il giocatore dei bianconeri spreca da due passi, mandando alto dopo aver ricevuto palla da Florenzi (errore grossolano).

Nel primo tempo, il Milan si rende pericoloso con Davide Calabria, con un tiro da fuori, solo al 25′. Poi al 33′ arriva un’altra occasione, stavolta con Musah. Al 60′ l’Udinese la sblocca dal dischetto con Pereyra, che non sbaglia spiazzando Maignan. Al 90′ Silvestri vola su Giroud, ma il Milan non riesce a segnare.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Calabria 5,5

Thiaw 5,5

Tomori 6

TOP Florenzi 6 – Difficile salvare qualcuno stasera tra i rossoneri. L’ex Roma, dopo un inizio complicato (c’è anche un errore con cui manda in porta Pereyra), prova a rialzare la testa, ed è certamente l’ultimo a mollare. Nei minuti finali si rende, così, pericoloso anche con dei tiri da fuori.

Musah 5 – Dall’81’ Romero s.v.

Krunić 4,5 – Dal 45′ Adli 4,5

Reijnders 4,5 – Dal 67′ Loftus-Cheek 5

Leao 5

FLOP Jovic 4 – L’attaccante serbo fallisce ancora una volta l’occasione che gli viene data da Pioli. Così guadagnarsi la conferma per la prossima stagione diventa praticamente impossibile. Sbaglia tutti gli appoggi e non dà profondità alla squadra, non riuscendo mai a fare il movimento giusto. L’intesa con Giroud poi è nulla. Dal 45′ Okafor 5

Giroud 5,5

All. Pioli 3 – Un Milan davvero brutto perde contro l’Udinese, che trova la sua prima vittoria in campionato. Inevitabilmente le maggiori responsabilità del ko sono del tecnico rossonero, che schiera la sua squadra con un 4-4-2 mai visto prima, facendo perdere ai suoi uomini i loro automatismi. Lo schema che si vede è così sempre lo stesso: palla a Leao che prova a metterla in mezzo per gli attaccanti che non la vedono mai. Non ci sono varianti e l’unica vera grande occasione di Giroud capita solo al 90′.

UDINESE

Silvestri 7

Pérez 5,5

Bijol 6,5

Kabasele 6

Ebosele 7 – Dall’85’ Ferrei s.v.

Samardžić 6,5 – Dal 77′ Thauvin s.v.

Walace 6,5

Payero 5,5 – Dla 71′ Lovric s.v

Zemura 6,5 – Dall’84’ Zemura s.v.

Pereyra 7

Success 6 – Dall’84’ Lucca s.v.

All. Cioffi 6,5

TABELLINO

Milan-Udinese 0-1

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Krunić, Reijnders, Leão; Jović, Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Simić; Adli, Loftus-Cheek, Pobega, Romero; Okafor. All.: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardžić, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. A disp.: Okoye, Padelli; Ferreira, Guessand, Kamara, Masina, Tikvić; Camara, Lovric, Quina, Zarraga; Aké, Lucca, Pafundi, Thauvin. All.: Cioffi.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

GOL: 60′ Pereyra (U)

AMMONITI: 18′ Krunic (M), 53′ Perez (U), 54′ Kabasele (U)

ESPULSI: