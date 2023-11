Messi, dopo l’ottavo Pallone d’Oro, la delusione americana: il motivo

La Pulce non smette di ricevere premi e fare record, ma stavolta un trofeo gli è sfuggito. Perché non ha vinto il premio di rookie dell’anno?

Messi ha conseguito il suo ottavo Pallone d’Oro, non senza creare qualche polemica circa il reale merito nell’assegnazione del premio. C’è infatti chi sostiene che il norvegese Haaland avrebbe dovuto essere il trionfatore, grazie al contributo offerto al triplete del Manchester City nella scorsa stagione.

Tuttavia è pur vero che Leo Messi ha spinto l’Argentina alla conquista del Mondiale in Qatar e questo dato, alla fine, ha fatto nuovamente la differenza nello stabilire a chi dare il rinomato premio calcistico.

Una doccia fredda sul fuoriclasse argentino è tuttavia arrivata negli ultimi giorni. Infatti non é Messi il miglior esordiente della MLS 2023. A vincere il premio assegnato negli States è infatti un semisconosciuto calciatore greco. Vediamo più da vicino.

Giakoumakis: l’Atlanta United fa il bis dopo Almada

Di professione attaccante dell’Atlanta United, il classe 1994 Giorgos Giakoumakis forse non si sarebbe mai aspettato di ottenere questo riconoscimento e, soprattutto, finendo davanti ad un idolo come Leo Messi. Ma così è e Giakoumakis – che dopo alcune stagioni nel campionato scozzese tra le fila del Celtic ha firmato per il club della Major League Soccer – è stato nominato ‘Rookie of the year’ in America.

Autore di 17 gol in 27 presenze totali in MLS, il greco succede ad un altro calciatore dello stesso club, l’altro argentino Almada. Quest’ultimo peraltro ha la particolarità di essere diventato campione del mondo proprio con Messi, lo scorso dicembre.

L’MLS nel comunicato relativo all’assegnazione del premio ‘Rookie of the year’ ha evidenziato in particolare che il premio certifica, di fatto, i meriti del giocatore di maggior impatto dell’anno e che ha debuttato nella MLS durante la stagione regolare 2023.

I numeri che hanno stabilito il vincitore

Le percentuali premiano Giakoumakis, grazie ai voti della stampa specializzata (che lo ha preferito di gran lunga con il 56% contro il 12% per l’argentino Messi) e degli staff tecnici (46% e oltre per Giakoumakis e 34% per Leo).

Messi però continua a far breccia tra i calciatori del campionato americano, perché nella speciale classifica delle preferenze degli atleti, il calciatore argentino ha prevalso solo con il 35,5 % dei voti.

Ma decisivi a favore di Giakoumakis sono stati i voti degli staff tecnici e della stampa specializzata.

Perché Messi non ha ottenuto il premio?

Ci si potrebbe chiedere delle ragioni specifiche per cui scegliere proprio l’attaccante greco ex Celtic e non Messi. Ebbene, vero è che l’argentino ha dato tecnicamente un grande contributo nelle coppe in cui e meno in campionato, dove però la situazione non era affatto buona per il suo club, l‘Inter Miami. In particolare nella Coppa delle Leghe, vinta in finale contro Nashville, il grande talento sudamericano ha realizzato 10 gol in 7 gare, dimostrando di continuare ad esaltarsi negli avvenimenti di maggior importanza calcistica. Da rilavare anche che in questa nuova competizione partecipano club della Mls e del campionato messicano.

Sul piano del campionato MLS, se l’obiettivo erano in origine i playoff, coglierli si è rivelato in seguito impossibile. Ma è pur vero che Leo Messi poteva fare ormai ben poco: per lui l’annata è partita soltanto a fine agosto, ed infatti in campionato ha giocato appena sei partite (con 1 gol all’attivo), anche a causa di un infortunio.

Vero è che ‘La Pulce’ giova molto ai guadagni del campionato a stelle e strisce. E’ di fatto il miglior acquisto per tutta la MLS. Dati alla mano, l’argentino ha già fatto notevolmente aumentare gli acquisti di biglietti o ‘pacchetti’ di match della stagione MLS e le vendite di souvenir – in particolare le maglie dell’Inter Miami – divenendo allo stesso tempo una gigantesca attrazione in ogni città in cui la sua squadra ha giocato.