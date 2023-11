Giroud e le due specialità realizzative

Giroud, fino a questo momento, ha segnato sei gol; andiamo a vedere come segna maggiormente il centravanti rossonero

Il Milan, in questa stagione, ha obiettivi importanti; in campionato la voglia è quella di lottare per lo scudetto mentre nelle coppe si proverà ad arrivare il più lontano possibile anche se superare il girone di Champions League è veramente complicato. I rossoneri, in ogni caso, hanno la rosa per regalare importanti soddisfazioni ai propri tifosi.

Uno dei grandi protagonisti del Milan di Pioli è Giroud; l’attaccante rappresenta un punto di forza della rosa del tecnico. La sua esperienza e i suoi gol possono trascinare la squadra verso grandi traguardi; un giocatore come lui risulta indispensabile per il corso della stagione e gli obiettivi dei rossoneri.

Come ha giocato Giroud l’ultima partita contro il Napoli

L’ultimo turno di campionato ha visto il Milan giocare in casa del Napoli; match dai due volti con il primo tempo di marca rossonera e la ripresa interamente partenopea. Il risultato finale è stato un due a due che non accontenta pienamente le due squadre considerando come l’obiettivo, all’inizio del match, era quello di uscire con i tre punti.

Il Milan chiude la partita con, probabilmente, non poca amarezza considerando il doppio vantaggio maturato a fine primo tempo. Un due a zero arrivato grazie ai gol di Giroud; l’attaccante francese ha realizzato una meravigliosa doppietta che, causa la rimonta dei campioni d’Italia, non ha portato i tre punti. Prestazione comunque importante da parte di un giocatore a cui il gol mancava dalla terza giornata di campionato

Fantacalcio: i voti di Giroud

Il francese è un giocatore fondamentale non solo per il Milan ma anche a livello fantacalcistico dal momento che è in grado di fornire un contributo importante, a chi ha deciso di puntare su di lui, in termini di gol e assist. L’esordio in campionato, in casa del Bologna, è stato perfetto per Giroud capace di realizzare un gol e un assist; prestazione che gli è valsa un bell’undici e mezzo come voto.

Ancora meglio la prestazione contro il Torino, prima gara casalinga della stagione dei rossoneri; match dominato dai padroni di casa con il francese che ha dimostrato tutta la sua freddezza dal dischetto. Due calci di rigore realizzati (non è mai semplice segnarne due in una sola partita) e tredici e mezzo ottenuto in pagella. Le prime tre partite di campionato sono state semplicemente perfette per Giroud capace di trovare la via della rete anche a Roma contro i giallorossi; il francese, all’Olimpico, realizza la rete del momentaneo uno a zero. A livello di voto ha ottenuto un bel dieci.

Non una bella prestazione quella del Milan nel derby di San Siro; l’Inter, infatti, ha dominato il match e uno dei pochi che ha provato fino alla fine è stato proprio Giroud. Il centravanti ha fornito l’assist per l’unico gol rossonero del match e questo gli è valso un sette e mezzo in pagella; assist vincente anche nella successiva partita contro il Verona e in questo caso il voto è stato un bel sette.

Tenuto a riposo contro il Cagliari, il centravanti rossonero è tornato nel big match contro la Lazio dove ha fornito una buonissima prestazione non trovando la via della rete; il voto è stato un bel sei. Prestazione importante anche in casa del Genoa dove ha salvato la sua squadra ma non trovando la via della rete; in un finale di gara decisamente concitato, Giroud si è trovato a dover fare il portiere per l’espulsione di Maignan e l’impossibilità di fare i cambi.

Tra i pali si è reso protagonista con una strepitosa uscita nei secondi finali di partita; prestazione da sei e mezzo in pagella. Sei pieno in casa contro la Juventus dove solamente una super parata di Szczesny gli ha negato la gioia del gol; rete, come detto, tornata a Napoli. I due gol gli hanno permesso di ottenere un tredici e mezzo.

Come ha come commentato su Instagram Giroud

Il centravanti del Milan ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram dove è solito andare a commentare le prestazioni della sua squadra.

Giroud nella probabile formazione di Milan Udinese

Il prossimo impegno del Milan è il match casalingo contro l’Udinese; una partita fondamentale per i rossoneri reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due sfide. Servono i tre punti ad ogni costo e, proprio per questo, servirà una partita perfetta da parte dei ragazzi di Pioli.

Tra i protagonisti del match troviamo ci sarà, sicuramente, Giroud; il centravanti francese, con la sua abilità sotto porta, può andare a mettere in difficoltà la difesa friulana. Andiamo a vedere la probabile formazione del Milan con la presenza, dal primo minuto, del centravanti francese. Maignan; Hernandez, Tomori, Thiaw, Calabria; Reijnders, Krunic, Musah; Leao, Giroud, Romero.

Giroud nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come sia un giocatore fondamentale sia per il Milan sia per a livello fantacalcistico considerando la sua capacità di regalare un contributo fondamentale all’interno della rosa rossonera tramite gol e assist. A tal proposito andiamo a vedere la statistiche aggiornate, fino ad ora, di Giroud.

Gol: sei

Assist: tre

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 9.05

Giroud, ecco come segna maggiormente l’attaccante rossonero

Un giocatore fondamentale per il sistema di gioco dei rossoneri; Giroud è il centravanti titolare di una squadra che, come detto, vuole raggiungere obiettivi importanti sia in campionato sia nelle coppe. In Serie A ha totalizzato, in totale, sei gol. Di questi tre sono arrivati dal dischetto e due di testa.

Proprio i calci di rigore e il gioco aereo sono due delle principali abilità del centravanti francese; dal dischetto dimostra grande freddezza mentre, di testa, è uno degli attaccanti più forti del massimo campionato italiano.