Gasperini attacca in conferenza: “Anche Lautaro non ti è piaciuto? Hai sbagliato”

Prima sconfitta stagionale in casa per l’Atalanta: le parole di Gian Piero Gasperini dopo il KO del ‘Gewiss Stadium’ contro la capolista Inter

L‘Atalanta deve inchinarsi all’Inter del ‘Toro’ Lautaro Martinez e incassare la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche del ‘Gewiss Stadium’.

Non è bastato alla ‘Dea’ il guizzo di Scamacca, dopo il doppio vantaggio interista firmato da Calhanoglu su rigore e appunto dal campione del mondo argentino. Gian Piero Gasperini la prende con filosofia, consapevole della forza nel collettivo e nei singoli degli avversari: “Non dobbiamo uscire rammaricati, il risultato fa male ma abbiamo perso contro una grande squadra – spiega l’allenatore dell’Atalanta in conferenza stampa – Lautaro ha fatto un gran gol a livello balistico, il minimo errore lo paghi a caro pezzo contro certi avversari. L’Inter ha dei numeri dei valori importanti: noi c’è la siamo giocata alla pari, forse in alcuni frangenti siamo stati anche superiori”.

Atalanta-Inter, Gasperini nervoso contro un giornalista: “Lookman non aveva nessun problema”

Il rigore provocato da Musso su Darmian, prima dell’intervallo, ha cambiato inevitabilmente la gara: “È chiaro che poteva fermarsi. C’è rammarico, era una situazione che potevamo evitare. Per i portieri (l’argentino e Carnesecchi, ndr) queste sono le mie valutazioni, la società lo sapeva benissimo da inizio stagione. Non è stato possibile fare quello che era stato richiesto, così continueremo a gestirli come abbiamo fatto finora”.

🗣️ #AtalantaInter – #Gasperini in conferenza: “Non dobbiamo uscire rammaricati, il risultato fa male ma abbiamo perso contro una grande squadra. #Lautaro ha fatto un gran gol a livello balistico: il minimo errore lo paghi a caro pezzo contro certi avversari” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/vWWclixQjt — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 4, 2023

Gasperini, in chiusura di conferenza, polemizza mostrando un po’ di nervosismo contro un giornalista sulla sostituzione di Lookman: “Ho sostituto lui ed è entrato Muriel, non ti è piaciuto? Secondo me ha giocato un’ottima partita, non aveva nessun problema fisico. Ormai tutte le squadre sostituiscono gli attaccanti, ho la fortuna di avere tanti giocatori in quel ruolo. Ma che discorsi fate ogni volta? Allora potrei dirti: Lautaro, che è stato sostituito da Sanchez, pure lui non ti è piaciuto? Le tue deduzioni sono sbagliate”.