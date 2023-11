Fiorentina-Juventus, UFFICIALE: i convocati di Allegri

La Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina; ecco i convocati di Allegri per un match tanto delicato quanto importante

Nella giornata di domani la Serie A mette di fronte una partita decisamente interessante; la Fiorentina affronterà la Juventus in novanta minuti che possono dire tanto per la stagione di entrambe. I viola, reduci da due sconfitte consecutive contro Empoli e Lazio, ha voglia di riscatto e la partita contro i bianconeri è sempre speciale e particolare. Per quanto riguarda i ragazzi di Allegri, invece, vogliono la quinta vittoria nelle ultime sei partite in modo da restare a contatto con le prime posizioni della classifica.

Uscire dal Franchi con un risultato positivo non sarà per nulla semplice ma la Juventus sta dimostrando, soprattutto grazie ad una ritrovata solidità difensiva, di avere le possibilità di ottenere una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica scudetto. Allegri, oltre alla difesa, può contare su Vlahovic e Chiesa; i due grandi ex della partita proveranno a punire la Fiorentina e trascinare, di conseguenza, i bianconeri.

Allegri, ecco i convocati: nessuna sorpresa

Il tecnico bianconero, dunque, farà affidamento su Vlahovic e Chiesa per cercare di ottenere i tre punti; in difesa ancora assenti Danilo e Alex Sandro con scelte, dunque, obbligate. Ecco l’elenco dei convocati bianconeri per la sfida in casa della Fiorentina.

Scelte obbligate soprattutto in difesa ma, nelle ultime uscite, Rugani, Bremer e Gatti hanno dimostrato di poter dare un contributo fondamentale in una partita che si preannuncia particolarmente complessa.