Rinvio Fiorentina-Juve, l’annuncio della Regione Toscana

Le dichiarazioni di Eugenio Giani alla vigilia della sfida del ‘Franchi’ valevole per l’undicesima giornata di Serie A

Fiorentina-Juventus potrebbe essere rinviata? In diretta a ‘Radio Bruno’, il Presidente della Toscana si è schierato dalla parte della curva Fiesole che ieri aveva manifestato tutta la sua contrarietà al regolare svolgimento del match del ‘Franchi’ vista l’alluvione che ha colpito la Regione e la stessa città di Firenze.

“Non mi voglio prestare a opinioni su argomenti che adesso non sono prioritari, ma la curva Fiesole in questi momenti, comunque vada a finire la vicenda, ha dimostrato una posizione di grande buon senso – le parole di Eugenio Giani – Mi sento orgoglioso di chi vive come questi ragazzi l’identità della città senza pensare esclusivamente a quello che è lo scopo per cui sono aggregati. I tifosi della Fiorentina dimostrano affetto e partecipazione all’impegno di chi sta operando in una condizione di emergenza. Mi sento orgoglioso della curva Fiesole“.

Al momento, non vi sono elementi che fanno pensare al rinvio della gara in programma domani sera alle 20.45. La Juventus, che svolgerà la rifinitura nel pomeriggio, lascerà la Continassa intorno alle 17 con il decollo da Caselle per Firenze fissato per le ore 18. Per ora, il programma dei bianconeri non è cambiato.