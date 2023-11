“Esonero adesso”, pazienza finita con Pioli

Il Milan di Pioli incassa un’altra sconfitta, ora il rendimento è più preoccupante che mai: e viene chiesto l’esonero a gran voce del tecnico

I fischi assordanti, che si erano già sentiti alla fine del primo tempo, ma che a fine partita sono aumentati ulteriormente di potenza, sono la colonna sonora che racconta meglio di qualunque altra cosa il momento complicato del Milan. Altro passo falso con l’Udinese e in poche settimane le prospettive per i rossoneri si sono fatte piuttosto fosche.

Contro i friulani, serviva una vittoria per rispondere all’Inter e allontanare i mugugni dopo le sconfitte con Juventus e Psg e il pari subito in rimonta dal Napoli. E invece, il Milan è riuscito a produrre, se possibile, una prova ancor più sconcertante, con una reazione apprezzabile solo nei minuti finali e più di nervi che di gioco. Inevitabile la polemica da parte dei tifosi, che hanno espresso il loro malcontento per quanto visto sul prato di San Siro. L’Inter si allontana a +6 e i dubbi sulle scelte e la gestione di Pioli aumentano sempre di più.

Milan, il PioliOut spopola sui social: la parola d’ordine è “Basta”

La pazienza è giunta al limite da parte dell’ambiente, e forse lo ha superato. Il partito di coloro che vorrebbero l’esonero immediato si ingrossa sempre di più, sui social è quasi un plebiscito.

“Uno scempio”, secondo i commenti di molti, e una stagione che rischia di prendere una piega “fallimentare”. Il PioliOut viene gridato a gran voce, la misura è colma e nella considerazione dei tifosi la figura del tecnico è ai minimi storici. Ecco alcuni dei commenti più inferociti:

voglio il comunicato adesso #pioliout — Dr. AtlasThe64 #SaveSplatoon (@AtlasThe64) November 4, 2023

Non vinciamo da 1 mese!

Non segnamo un gol neanche per sbaglio!

Non segna un centrocapista da 2 anni nel milan!!!!!

Zero gioco,palla in fascia e palla dentro…

Pioli vattene a casa!!!!!!#pioliout — basinga 89 (@89Basinga) November 4, 2023

#pioliout è il momento di cambiare. Un Milan troppo brutto. — @ndre (@AndreaGiom1) November 4, 2023

Prima vittoria dell’Udinese era scontata che la facesse contro di noi…non facciamo cazzate, mettiamo fine a questo scempio….cacciamo quel mediocre presuntuoso dalla panchina. Sta rovinando una squadra @acmilan #Pioliout #UdineseMilan — MFuriosi 9️⃣1️⃣🔴⚫️ (@FuriosiMarco) November 4, 2023