DIRETTA Serie A, Milan-Udinese: le formazioni UFFICIALI LIVE

Il Milan ospita l’Udinese a San Siro in una gara valida come terzo e ultimo anticipo del sabato per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che non stanno passando un buon momento di forma che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli vogliono rialzarsi dopo gli ultimi deludenti risultati che li hanno visti perdere contro la Juventus ed in Champions contro il Psg, primi di farsi rimontare sul pareggio dal Napoli. L’obiettivo è sfruttare un calendario più agevole per risalire in classifica e presentarsi al meglio alla gara europea di ritorno di martedì con il Paris Saint-Germain. Dall’altro i bianconeri di Gabriele Cioffi, che a loro volta vengono dalle fatiche di Coppa Italia con l’eliminazione ai tempi supplementari ad opera del Cagliari, sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. Un anno fa i meneghini si imposero con il risultato di 4-2 grazie alla doppietta di Rebic, al gol di Diaz ed al rigore di Theo Hernandez. mentre per i friulani andarono a segno Becao e Masina. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra Milan e Udinese live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Udinese

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Giroud, Jovic. All. Pioli

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. All. Cioffi

