Colpo Napoli in difesa, De Laurentiis sfida i top club

Le ultime di calciomercato Napoli rivelano del forte interesse del club azzurro per un talento della Ligue 1. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli sfida le big europee per un giovane difensore che milita attualmente in Francia. E che big, visto che la notizia di ’90min.com’ chiama in causa il Manchester City, il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain. Nella corsa vi sarebbe pure il West Ham, non un top club ma senz’altro uno con una disponibilità economica piuttosto rilevante.

È in dubbio il futuro di Mario Rui, soprattutto per ragioni anagrafiche (a maggio compierà 33 anni) considerato che il suo contratto scade a giugno 2026. E il club Campione d’Italia si sta già muovendo per la sua eredità, un’eredità comunque pesante visto che il portoghese ha avuto la sua importanza in questi anni, specie nello scorso anno finito in trionfo.

L’ultimo nome per la fascia mancina del Napoli, che è poi anche il primo recente in ottica post Mario Rui, è quello di Quentin Merlin. Si tratta di un laterale francese di soli 21 anni, all’occorrenza impiegabile pure a destra dove però Di Lorenzo rimane intoccabile.

Giocatore di grande prospettiva, Merlin si sta confermando ad altissimi livelli con la maglia del Nantes attualmente settimo in Ligue 1.

Napoli, Merlin obiettivo per il futuro: ostacolo big europee

Merlin è nato e cresciuto nelle file del Nantes. Con la maglia della prima squadra vanta già la bellezza di 73 presenze, condite da 3 gol e 6 assist a conferma di essere un terzino di buona tecnica e capacità di ergersi a protagonista anche della fase offensiva.

Per il Napoli, ovviamente, l’ostacolo è e sarà la grande concorrenza rappresentata da società di primissimo piano a livello internazionale. Tutte, visto che parliamo di City, Bayern e Psg, con possibilità economiche superiori a quella del club di De Laurentiis. Il quale, tuttavia, in questi anni ha dimostrato un tempismo nelle scelte che è stata poi una delle ‘chiavi’ dello Scudetto e di tante stagioni sempre ai vertici del calcio italiano