Benji Pavard è l’erede di Milan Skriniar? L’affetto per i colori nerazzurri è sempre più evidente

Il talento di Pavard non è una sorpresa, ma all’Inter ha saputo integrarsi subito e raccogliere l’entusiasmo dei tifosi. Futuro roseo per lui?

Benjamin Pavard si sta rivelando un acquisto azzeccatissimo in casa Inter. Dopo dieci giornate di campionato, infatti, il terzino francese ex Bayern Monaco si è guadagnato il posto fisso di titolare e la stima dei tifosi.

Un acquisto in verità non agevole per il club nerazzurro – come spiegato dal ds Ausilio a Radio Serie A. Non era il francese ad opporsi alla trattativa, bensì i bavaresi che non avevano manifestato la chiara volontà di privarsi del giocatore, ma tutt’altro.

D’altronde Pavard è un versatile elemento in grado di difendere e marcare con precisione, come pure partecipare alla manovra grazie ad atletismo, visione di gioco e una buona tecnica di base. Sa giocare come difensore e, all’occorrenza, si adatta al ruolo di terzino – come all’Inter. In più sa anche segnare, come recentemente fatto in una gara della nazionale francese contro la Scozia, in cui Pavard è stato autore di una doppietta.

La stima all’Inter è oggi reciproca, anzi Pavard si sente sempre più parte del progetto nerazzurro, come emerge chiaramente anche su Instagram. Vediamo più da vicino.

Pavard: l’entusiasmo su Instagram

Il classe 1996 fin da subito si era mostrato felice di venire a Milano. Infatti, ancora prima di firmare il contratto con il club, si era soprannominato ‘Benji l’interista’. Ciò che pareva una battuta è in realtà divenuta realtà: Pavard si è subito ambientato nei meccanismi ed idee di gioco di mister Simone Inzaghi. E lo stesso francese, durante la trattativa, aveva spinto per venire in Italia.

Non a caso, nel suo ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram compaiono le parole “Pianeta Inter”, vicino alla foto fatta prima della gara della decima giornata contro la Roma – poi finita 1-0 per i nerazzurri.

Da notare altresì i commenti degli utenti di Instagram, in gran parte tifosi dell’Inter e ormai veri fan di Pavard. Sono innumerevoli infatti le frasi che indicano ammirazione per le prestazioni del terzino francese, e che evidenziano che il morale dei supporter dei nerazzurri è piuttosto alto. Insomma, lui e Thuram sembrano aver fatto breccia nei cuori di chi segue con passione le gare della squadra guidata da Simone Inzaghi.

Ecco perché non stupiscono i diversi post pubblicati da Benjamin Pavard nelle ultime settimane, a riprova dell’attaccamento ai nuovi colori e della vicinanza ai tifosi, a cui evidentemente l’atleta gradisce comunicare – via internet – il proprio attuale stato d’animo.

Pavard, le cifre dell’acquisto ed alcuni dettagli

Il Bayern Monaco, conscio delle qualità del calciatore, non ha di certo sollecitato la cessione. Ma alla fine ha dovuto assecondare la volontà dell’atleta. Da fine agosto Pavard è un giocatore dell’Inter, per una cifra d’acquisto pari a circa 30 milioni di euro, più un altro paio di bonus.

Una cifra comunque importante per il ventisettenne francese, che ha lasciato la formazione campione della Bundesliga dopo 4 stagioni (con 163 gare in cui è sceso in campo e 12 gol) e 11 titoli conseguiti. In particolare il titolo della Champions League 2019-20 vinta contro il PSG.

L’ultima gara di Pavard con la maglia del Bayern era stata quella di Supercoppa di Germania, che ha visto una sconfitta dei bavaresi per 3-0 contro il RB Lipsia il 12 agosto scorso. Il difensore transalpino non era invece sceso in campo nella prima giornata di Bundesliga contro il Werder Brema. La spia di una situazione contrattuale che stava mutando. Ed infatti, dopo un trattativa lunga e fatta di rifiuti e nuove offerte – ma che ha ricevuto una spinta decisiva nel primo weekend di campionato di A – Benjamin Pavard è divenuto ufficialmente un giocatore interista.

Un impegno duraturo nel tempo per lui, che si è legato al club di Milano con un contratto fino al 2028. La cessione è infatti a titolo definitivo. E al momento da ambo le parti ci sono le premesse affinché questo rapporto prosegua nel migliore dei modi.

Convinto da Marcus Thuram a venire all’Inter?

In una intervista di qualche tempo fa ad Inter TV, Pavard ha spiegato di essere venuto qui per la fame di vittorie e per coltivare le ambizioni di trionfare ancora in più competizioni. Il francese ha dichiarato infatti che ritiene l’Inter una società vincente e che basta guardare tutti i trofei che ha in bacheca per rendersene conto.

Proprio Marcus Thuram, suo compagno di nazionale, pare aver avuto un ruolo chiave nel spingerlo in Italia. Gli avrebbe spiegato infatti che l’atmosfera all’Inter è fantastica e che si tratta pur sempre di un top club. Queste in sintesi le parole di Pavard ad Inter TV, a cui ha anche dichiarato che intende dare il suo contributo personale nel vincere lo scudetto in modo da cucire la seconda stella sulla maglia dell’Inter. E finora Benjamin pare decisamente sulla buona strada per vincere ancora.