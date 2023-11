Un guaio dopo l’altro, problema al ginocchio e lungo stop

Stagione da dimenticare finora e si aggiunge anche un pesante infortunio: dovrà restare fuori per diverse settimane

Una prima parte di stagione da dimenticare. Ai risultati sul campo che tardano ad arrivare, si aggiunge una serie infinita di infortuni che sta complicando terribilmente i piani dell’allenatore.

Al Manchester United non è un autunno da ricordare. Ten Hag è nel mirino considerato l’ottavo posto in Premier League, ma il tecnico olandese fa i conti anche con alcuni infortuni importanti come quelle di Varane e Lindelof. Uno stop al quale si aggiunge anche quello di Casemiro.

Il centrocampista brasiliano si è infortunato durante la sfida di Carabao Cup contro il Newcastle, vinta dai Magpies per 3-0. Un problema fisico non di poco conto, visto il responso degli accertamenti cui si è sottoposto l’ex calciatore del Real Madrid: per i Red Devils un’altra batosta.

Manchester United, infortunio Casemiro: lungo stop

Come si legge sul comunicato ufficiale pubblicato dal Manchester United, Casemiro dovrà restare fuori dai giochi per diverse settimane.

Il brasiliano, infatti, ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio che lo terrà fuori dai giochi a lungo. Un problema in più per ten Hag che è atteso da match delicati anche in Champions League dove si gioca la qualificazione agli ottavi nei prossimi tre incontri. Attualmente lo United è terzo nel girone, dietro a Bayern Monaco e Galatasaray e proprio la sfida con i turchi, in programma a fine novembre potrebbe risultare decisiva per il passaggio del turno.