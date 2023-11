Programma degli ottavi di Coppa Italia: quando e dove vederli

Si è delineato il tabellone per i prossimi turni della Coppa Italia, caratterizzati dall’ingresso delle big nella competizione

L’edizione 2023/2024 della Coppa Italia sta per entrare nel vivo. Con le ultime partite della settimana sono terminati i sedicesimi di finale e dal prossimo turno participeranno anche le migliori otto squadre dello scorso campionato. Dunque, si è delineato il tabellone della competizione fino alla finale, prevista per il 15 maggio del prossimo anno.

I sedicesimi di finale della Coppa Italia edizione 2023/2024 hanno regalato non poche sorprese. Dal Cagliari che vince in rimonta all’ultimo minuto sul campo dell’Udinese, al Parma che batte il Lecce al Via del Mare, abbiamo assistito ad appassionanti sfide in grado di tenere alto il nome della competizione. Alle 8 squadre vincitrici di questo turno si affiancheranno le prime 8 classificate dello scorso campionato di Serie A.

Il sorteggio degli ottavi è già stato fatto ed è, quindi, stato delineato il tabellone della Coppa Italia, fino alla finale dell’Olimpico. Questo turno si aprirà il 5 dicembre 2023 con la gara tra Lazio e Genoa, mentre terminerà il 4 gennaio 2024 con Juventus-Salernitana. Tutta la competizione è un esclusiva TV della Mediaset, per questo le partite saranno visibili in chiaro su Canale 5 o Italia 1. Il programma completo dei match è:

Lazio-Genoa: Martedì 5/12/2023 ore 21:00 su Canale 5

Fiorentina-Parma: Mercoledì 6/12/2023 ore 21:00 su Italia 1

Napoli-Frosinone: Martedì 19/12/2023 ore 21:00 su Canale 5

Inter-Bologna: Mercoledì 20/12/2023 ore 21:00 su Canale 5

Milan-Cagliari: Martedì’ 2/01/2024 ore 21:00 su Canale 5

Atalanta-Sassuolo: Mercoledì 3/01/2024 ore 18:00 su Italia 1

Roma-Cremonese: Mercoledì 3/01/2024 ore 21:00 su Canale 5

Juventus-Salernitana: Giovedì 4/01/2024 ore 21:00 su Canale 5

Coppa Italia: gli squalificati dei sedicesimi di finale

Sono 4 i calciatori sospesi durante i sedicesimi di Coppa Italia, che dovranno dunque scontare una giornata di squalifica. Bisogna ricordare che la competizione è separata dalla Serie A, perciò i giocatori potranno regolarmente scendere in campo nel prossimo turno di campionato.

Non prenderanno parte agli ottavi della Coppa Italia il centrocampista del Genoa Morten Frendrup e il terzino sinistro del Parma Vasilios Zagaritis, entrambi squalificati perché in diffida nell’ultimo turno della competizione. Salteranno la prima partita della prossima edizione, invece, Suat Serdard dell’Hellas Verona e Domenico Frare del Cittadella per espulsione rispettivamente contro Bologna e Cremonese.