Perez, il titolare fisso dell’Udinese vale la spesa al Fantacalcio? Pro e contro dell’acquisto

L’argentino Perez è un difensore che nell’Udinese è titolare fisso. Anche al Fantacalcio rappresenta una garanzia?

Patricio Nehuen Perez è un difensore argentino alla sua terza stagione con la maglia dell’Udinese, arrivato in questa piazza dopo la breve esperienza spagnola al Granada. Il difensore ha ottenuto un numero di presenze piuttosto alto nel corso della passata annata e, anche in questa, è stato ed è uno degli uomini di riferimento del club.

In campo è un difensore centrale robusto e forte fisicamente, abile nelle marcature, nel gioco aereo e negli anticipi. Inoltre è in grado di giocare con difesa sia tre uomini, che a quattro.

L’Udinese in questo inizio di campionato non ha affatto brillato, dato che – dopo dieci turni – è ancora a caccia della prima vittoria. Sono arrivati infatti sette pareggi e tre sconfitte, per un bottino soli sette punti in classifica.

La scheda che segue si focalizzerà proprio sulle prestazioni di Perez, per capire quali sono stati i Fantavoti finora e quale è suo il valore nella Fantamedia, dopo la decima giornata di campionato. Ecco alcune informazioni interessanti per ogni fantallenatore.

Come ha giocato Perez nell’ultima gara contro il Monza

I brianzoli nel decimo turno di campionato non sono riusciti a sfondare il muro friulano, se non in un’occasione – ovvero la rete nel primo tempo del solito Colpani, che ha portato avanti il Monza per 1-0.

E’ arrivato poi il pareggio di Lucca nella seconda frazione di gioco e, se altre realizzazioni degli avversari sono mancate, il merito è anche di Perez che è stato abile a chiudere i varchi in attacco al Monza.

Insomma, tranne in un’occasione, il fortino friulano ha retto contro gli assalti dei brianzoli, specie sul finale di gara, e Perez ha così ricevuto un meritato sei al Fantacalcio.

Perez, i voti al Fantacalcio

Finora il calciatore argentino è stato tra i titolari fissi nell’Udinese. Dieci gare e dieci presenze dal primo minuto, senza sostituzione in corso di gara. Anche Cioffi pare intenzionato a confermarlo tra gli undici titolari per le gare a venire.

Tuttavia non sempre le prestazioni di Perez sono state sufficienti in questo inizio di campionato. Per lui infatti sono state ben sei le insufficienze su dieci gare, ma non gravissime perché pari ad un 5,5 – a parte un caso in cui il calciatore ha offerto una prestazione largamente sotto le aspettative: il riferimento va al Fantavoto uguale a 4 nella gara contro il Napoli alla sesta giornata – finita 4-1 per i partenopei.

Perez nella prossima gara Milan – Udinese

Nell’undicesima giornata di Serie A, il club friulano si scontrerà con il Milan in una gara lontana dalle mura amiche. Sicuramente una partita da giocare con il massimo della concentrazione da parte degli uomini di Cioffi, che tenteranno a fare il colpaccio ottenendo finalmente i primi tre punti in chiave salvezza.

Il tecnico confermerà il 3-5-2 e, con tutta probabilità, il giocatore argentino Perez sarà di nuovo della gara dal primo minuto. D’altronde finora la sua presenza in campo è stata una costante, a riprova di quanto il club si affidi anche alle sue prestazioni per puntellare la difesa.

Ecco dunque la possibile formazione contro i rossoneri:

Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Kamara, Lovric, Walace, Samardzic, Ebosele; Thauvin, Lucca.

Perez nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici e le statistiche generali su un giocatore non possono dare un quadro completo, ma sicuramente forniscono indicazioni di massima – utili soprattutto per chi gioca al Fantacalcio.

Ecco quelle sull’argentino Perez:

Partite a voto: dieci;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: due;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,55.

Perez è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

L’argentino è un difensore che sa usare ambo i piedi e che sa giocare in entrambi i lati di una difesa a tre, proprio come nel modulo dell’Udinese. Nei contrasti si fa valere anche con l’anticipo ed è dotato di tempismo, specialmente negli interventi di chiusura e raddoppio sull’uomo.

Non altissimo, compensa però con l’elevazione che gli consente di smarcarsi con efficacia in area avversaria e di essere temibile nei calci d’angolo a favore. Titolare fisso anche nella passata stagione, Perez rappresenta un giocatore non molto conosciuto ma che può tornare piuttosto utile al Fantacalcio. Anzi è un ottimo profilo per puntellare gli slot di copertura in difesa, sia al Classic che al Mantra. Per un costo che non vada oltre i 10 crediti.