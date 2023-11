Lazzari, nuovo ballottaggio con Hysaj per il posto da titolare? I numeri e i voti

Manuel Lazzari, dopo una stagione 22/23 non brillante, sarà ancora utilizzato da Sarri? Ecco alcune cifre utili al Fantacalcio.

Alla sua quinta stagione nella Lazio, il terzino Manuel Lazzari è stato finora non molto utilizzato nel club biancoceleste, ma nelle annate precedenti il classe 1993 ha vantato un buonissimo numero di presenze.

La concorrenza nel reparto arretrato in casa biancoceleste non manca, tanto che nell’inizio stagione di Serie A 2023/2024 l’impiego di Lazzari è stato parzialmente limitato dalla presenza dell’altrettanto valido Hysaj.

La Lazio ha iniziato a risalire la china in classifica soltanto da alcune giornate, dopo un avvio di torneo molto negativo ma, di fatto, qual è stato finora l’apporto di Manuel Lazzari alla causa biancoceleste? Quali i Fantavoti quando è sceso in campo? E la Fantamedia a che valore corrisponde? Ecco una sintetica scheda su di lui, che ne illustra numeri e dati interessanti anche per chi si cimenta nel celebre gioco simulativo tra amici.

Come ha giocato Lazzari nell’ultima partita contro la Fiorentina

Nella decima giornata di campionato i biancocelesti hanno affrontato la Viola in un match che soltanto all’ultimo minuto ha regalato la vittoria alla squadra di Sarri, grazie al gol di Immobile al minuto 95.

La gara pareva bloccata sul pareggio dalle grandi parate del portiere Terracciano, ed anche per la prestazione tutto sommato positiva del reparto arretrato della Lazio. Lazzari, in particolare, ha dovuto fronteggiare la coppia Biraghi-Gonzalez e, salvo qualche sbavatura, ha retto il confronto – ben coadiuvato peraltro dai compagni in difesa.

Per lui tuttavia una valutazione al Fantacalcio pari a 5,5 (con cartellino giallo).

Lazzari, i voti al Fantacalcio

Il calciatore in questo inizio di campionato, dicevamo, è stato poco utilizzato, per la presenza di un rivale diretto per il posto tra i titolari, ovvero Hysaj. Tuttavia anche quest’ultimo finora non si è rivelato un perno inamovibile dell’undici di Sarri, con la conseguenza che i due giocatori sono stati spesso alternati nel ruolo di terzino destro.

Manuel Lazzari, in particolare, ha giocato quattro partite su nove partendo dal primo minuto, rendendosi anche autore di un assist alla sesta di campionato contro il Torino. Per lui in questa occasione un 7,5 come Fantavoto. Le altre due gare in cui è sceso in campo, oltre alla nona giornata contro il Sassuolo, sono state ad inizio stagione: nella prima e seconda giornata di A, infatti, Lazzari ha preso parte ai match contro Lecce e Genoa, ottenendo rispettivamente un 6,5 e un 6.

Nella nona di campionato altra occasione per giocare: preferito al ‘concorrente’ Hysaj, contro il Sassuolo il difensore ha giocato dal primo minuto e, per tutta la gara, ha cercato di farsi trovare pronto soprattutto in fase di contenimento, tenendo a bada gli esterni del Sassuolo con sagacia tattica. E’ stato meno presente del solito nella metà campo avversaria ed infatti quando ha capito che non era un match in cui fare tante incursioni sulla fascia, si è messo a pieno servizio della squadra con compiti prettamente difensivi.

La sua valutazione al Fantacalcio è stata pari ad un sei.

Lazzari nella probabile formazione contro il Bologna

Venerdì 3 novembre è la data dell’undicesima giornata per la Lazio, che affronterà in trasferta il Bologna. Una gara da giocare con attenzione per evitare nuovi passi falsi, e per agguantare altri tre punti.

La presenza di Lazzari dal primo minuto non è scontata, ma Sarri con tutta probabilità confermerà il rodato 4-3-3 – con questo possibile o probabile undici iniziale:

Provedel; Lazzari/Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Altro ballottaggio per Lazzari, che si contenderà il posto di titolare con Elseid Hysaj.

Lazzari nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri più sintetici non possono costituire un giudizio completo, ma consentono di avere un quadro generale su un certo atleta, utile in chiave Fantacalcio.

Ecco dunque le cifre su Manuel Lazzari:

Partite a voto: cinque;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,30.

Lazzari è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Nella Lazio il calciatore occupa il ruolo di terzino destro, duttile e veloce. Abile tatticamente in difesa, ama però anche giocare largo per cercare di smarcarsi andando in profondità e attaccando la trequarti avversaria. Un giocatore che dunque sa difendere ma che appena può ama spingersi in avanti, cercando magari lo scambio nello stretto o gli inserimenti palla al piede.

Vero è che nella scorsa stagione Lazzari ha però un po’ deluso. Da titolare fisso è diventato un giocatore da discreto numero di presenze e non di più. Diverse prestazioni al di sotto delle aspettative ne hanno infatti condizionato l’utilizzo come pure la Fantamedia, che non è andata oltre il 5.77.

Sarri lo considererà ancora nelle sue rotazioni, ed infatti nella decima di campionato è dato tra gli undici probabili titolari, ma non è da ritenersi un giocatore di prima fascia. Al Fantacalcio merita comunque un quarto slot al Classic, mentre al Mantra vale una prima riserva, da pagare in ambo i casi non più di 15/20 crediti su un budget iniziale di mille.