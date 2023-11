Inter, Inzaghi: “Con l’Atalanta dobbiamo soffrire tutti insieme. Gasp un grande”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato della sfida contro l’Atalanta prevista per sabato 4 novembre

Dopo la vittoria in casa contro la Roma, l’Inter giocherà a Bergamo contro l’Atalanta il prossimo sabato 4 novembre. L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato della sfida, sottolineando l’importanza del gruppo e dell’aspetto psicologico.

L’Inter è momentaneamente in testa alla classifica di Serie A, con 25 punti conquistati dopo le prime 10 partite. Un quarto di campionato è ormai passato e la squadra milanese ha confermato l’ottimo finale della scorsa stagione, sia a livello di prestazioni che di risultato. Reduci da un’importante vittoria a San Siro contro la Roma di Mourinho e Lukaku, i nerazzurri si stanno preparando ad affrontare il prossimo sabato l’Atalanta.

Anche i bergamaschi stanno attraversando un buon periodo di forma e sono in corsa per un pass alla prossima Champions League. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato sui canali ufficiali del club, della sfida del Gewiss Stadium. In particolare ha voluto soffermare l’attenzione sull’aspetto psicologico del match: “La lucidità che abbiamo avuto nelle ultime partite dovremo tenerla anche domani. Bisognerà essere sempre concentrati”.

Il tecnico piacentino ha poi descritto la chiave tattica dell’intorno: “E’ importante far bene a livello difensivo come nelle ultime partite, dobbiamo soffrire tutti insieme”. Nel corso dell’intervista Simone Inzaghi si è lasciato anche andare a vari complimenti verso la squadra rivale: “Sarà una gara impegnativa, su un campo tutt’altro che semplice. Conosciamo bene l’Atalanta, stanno facendo bene da anni e hanno un’ottima società con un ottimo allenatore”.

Inzaghi si gode Thuram: “Si è inserito nel migliore dei modi, grandi margini di miglioramento”

Simone Inzaghi ha rivolto un elogio speciale a Marcus Thuram, arrivato all’inter in estate, ma già pienamente inserito nei meccanismi di gioco. Il francese ha contribuito ad almeno un gol in tutte le ultime 5 gare di campionato con i nerazzurri.

Nel corso dell’intervista, Simone Inzaghi si è soffermato sugli aspetti più determinanti del prossimo avversario nerazzurro: “Sarà una gara molto fisica, in più l’Atalanta sta mettendo grande attenzione alla fase difensiva, come dimostrano i dati”. Per l’Inter, dunque, sarà fondamentale il lavoro degli attaccanti, in particolare quello di Marcus Thuram, la punta con più fisicità disponibile nella rosa.

Anche riguardo a questo aspetto, Simone Inzaghi ha speso parole al miele per il calciatore francese: “Marcus è stato bravo ad inserirsi nei meccanismi, tutti i ragazzi nuovi stanno lavorando bene fin da luglio. In lui vedo ancora un grandissimo margine di crescita”. Chiavi dell’attacco, quindi, affidate all’ex Borussia M’Gladbach, che sarà uno degli elementi fondamentali per scardinare la difesa dell’Atalanta, ancora imbattuta in casa.