Gioiellino a costo zero: il Milan lo soffia al Real Madrid

Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione che vede coinvolti i rossoneri: anche il ‘Diavolo’ sulle sue tracce. Ecco cosa sta succedendo

Dopo il solo punto conquistato nelle ultime tre uscite ufficiali contro Juventus, Psg e Napoli, sta per ricominciare un nuovo importante tour de force per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, se la vedranno con l’Udinese, in una gara dal peso specifico molto importante.

Al di là della questione risultati, Leao e compagni dovranno fornire risposte importanti anche e soprattutto da un punto di vista caratteriale. Dopo un avvio di stagione veemente, infatti, sono arrivate le prime difficoltà per la compagine di Pioli, a caccia di nuove certezze. Sotto questo punto di vista, non è escluso che qualche correttivo possa arrivare dal mercato. In difesa soprattutto, dove la voce infortuni continua a tenere banco, ma non solo. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, infatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un gioiellino serbo.

Calciomercato Milan, fari puntati su Popovic: la situazione

Secondo quanto riferito da Relevo, infatti, tra i profili monitorati con attenzione dai rossoneri ci sarebbe anche Matija Popović. Esploso nelle giovanili del Partizan, il gioiellino classe 2006 è legato al club serbo da un contratto in scadenza il 31 dicembre 2023 che non è stato ancora rinnovato.

Trequartista polivalente, abile ad interpretare diversi ruoli del fronte offensivo, Popovic sta già calamitando l’attenzione di diversi club. Oltre al Milan, che avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, ci sarebbero anche altri club interessati al suo acquisto. I rossoneri, infatti, si aggiungono ad una folta schiera di concorrenti che comprende club del calibro di Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ed Ajax. ‘Treno’ di squadre che però non sembra intimorire l’area mercato del Milan, che dopo aver fatto visionare Popovic, sarebbero intenzionati ad affondare il colpo. Staremo a vedere se e quando trapeleranno novità importanti in tal senso.