Da amici a rivali: si giocano tutto in Salernitana-Napoli

Salernitana Napoli, oltre ad essere una sfida fondamentale per le due squadre, è anche un match tra due amici ora rivali

L’undicesima giornata di Serie A mette di fronte diversi match interessanti; uno di questi è, senza ombra di dubbio, quello tra Salernitana e Napoli. Si tratta di un vero e proprio testa coda e mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre; i ragazzi di Inzaghi occupano l’ultimo posto della classifica, non hanno ancora mai vinto in campionato e la scelta (da parte della società) di cambiare guida tecnica non sta portando i frutti sperati. Serve una scossa anche se fare punti contro i campioni d’Italia non sarà per nulla semplice.

Il Napoli, fuori casa, ha un rendimento decisamente importante con tre gol e due pareggi in cinque partite. I partenopei arrivano a questo appuntamento dopo il due a due contro il Milan; serve una vittoria per non perdere terreno dalle prime posizioni della classifica. Match che, vedendo la situazione delle due squadre, sembra scontato ma (e lo abbiamo visto diverse volte) nel calcio nulla è scritto.

Come abbiamo detto la partita mette di fronte punti molto importanti e soprattutto è una sfida tra due amici oggi rivali e che faranno di tutto per ottenere un successo fondamentale in vista del proseguo della stagione. Stiamo parlando di Morgan De Sanctis e Rudi Garcia.

Salernitana Napoli: due vecchi amici si ritrovano

Da una parte De Sanctis dall’altra Garcia; il primo è il direttore sportivo della Salernitana e spera di salvare la squadra nonostante la stagione non sia iniziata nel migliore dei modi. Il tecnico dei partenopei, invece, ha l’arduo compito di confermarsi campione d’Italia dopo il trionfo dello scorso anno.

Entrambi non hanno iniziato la stagione secondo le aspettative; la Salernitana, infatti, è all’ultimo posto della classifica e non ha ancora vinto una partita mentre il Napoli ha sette punti di ritardo dal primo posto con la necessità di un cambio di rotta importante. La sfida tra le due squadre, come detto, mette di fronte due vecchi amici che hanno condiviso, per tre anni, le stesso spogliatoio.

Morgan De Sanctis e Rudi Garcia, infatti, sono stati rispettivamente il portiere e l’allenatore della Roma; un binomio di livello con i giallorossi che, per lo scudetto, si sono dovuti arrendere solamente ad una Juventus impossibile da contrastare. Sono stati anni importanti nella capitale per due grandi protagonisti del calcio che si apprestano a sfidarsi, in ruoli diversi, in un match fondamentale per la classifica di entrambe le squadre.