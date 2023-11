Berardi, l’esterno del Sassuolo e l’incredibile statistica sui dribbling

Berardi, giocatore fondamentale per il Sassuolo, ha una statistica veramente incredibile per quanto concerne i dribbling

Una squadra che vuole togliersi grandi soddisfazioni all’interno di questa stagione anche se deve trovare la giusta continuità in modo da levare punti sia alle sia alle squadre dello stesso livello. Il Sassuolo, lo stiamo vedendo in questo primo scorcio di campionato, vuole esprimere un gioco di alta qualità cercando di dominare l’avversario. Una caratteristica che, in certe circostanze, ha portato i suoi frutti mentre in altre situazioni decisamente meno.

E qui torniamo al discorso della continuità con il Sassuolo che vuole trovare la giusta strada per vivere un campionato di tutto rispetto. Tra i principali protagonisti del club neroverde non possiamo non andare a menzionare Berardi, elemento fondamentale all’interno del sistema di gioco di Donisi e giocatori a cui fare affidamento per raggiungere obiettivi importanti.

Come ha giocato Berardi nell’ultima partita: Sassuolo Bologna

L’ultima partita giocata dal Sassuolo è stato il match contro il Bologna; una partita che si è decisa nel primo tempo. Ospiti in vantaggio grazie al gol di Zirkzee e padroni di casa bravi a recuperare il risultato grazie alla rete di Boloca. Un punto a testa molto più utile ai ragazzi di Thiago Motta che continuano il loro incredibile trend positivo all’interno di una stagione dove i rossoblù possono togliersi diverse soddisfazioni.

Per quanto riguarda Berardi, uno dei giocatori più importanti all’interno del Sassuolo, l’esterno azzurri ha fornito sicuramente una buona prestazione anche se non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto considerando soprattutto le sue incredibili qualità. Parliamo, in ogni caso, di uno dei calciatori a cui Dionisi difficilmente può rinunciare.

Fantacalcio: i voti di Berardi

L’esterno offensivo è uno dei giocatori più importanti del Sassuolo ma non solo; il classe 1994, infatti, può regalare diverse soddisfazioni (a livello di gol e assist) al Fantacalcio a chi ha deciso di puntare su di lui. L’esordio, considerando anche le voci di mercato, è arrivato alla terza giornata nel match contro il Verona e la sua importanza si è vista immediatamente. Contro il Verona, infatti, ha messo a segno una doppietta valsa a livello di voto un bel quattordici.

Contro il Frosinone, invece, non ha trovato il modo di incidere a livello di gol e assist ma ha disputato una buonissima prestazione mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Berardi si è guadagnato, al termine del match, la sufficienza piena. La successiva partita, contro la Juventus, ha visto l’esterno azzurro trovare un altro bonus; il suo gol, oltre a contribuire al successo della squadra, gli è valso un nove e mezzo. Sarebbe stato dieci ma il voto è stato abbassato di mezzo punto per l’ammonizione ricevuta.

Altra grande prestazione è stata fornita a San Siro contro l’Inter; prima l’assist per il gol del momentaneo pareggio e poi la rete del duo a uno con il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro di sinistro che non ha lasciato scampo a Sommer. Una prestazione veramente importante quella fornita da Berardi che si è meritato undici e mezzo come voto. Sei e mezzo contro il Monza dove ha fornito una prova decisamente importante.

Berardi va a segno anche contro il Lecce dove realizza il rigore del momentaneo uno a zero e, soprattutto, fornisce una prestazione veramente di livello andando a mettere in costante difficoltà la difesa avversaria. Il tutto gli vale un dieci come voto; le ultime due partite le chiude con un cinque e mezzo ma bisogna contestualizzare entrambe le valutazioni. La prima, nonostante sia stato uno dei pochi a non arrendersi, è dovuta al risultato decisamente negativo della sua squadra; la seconda, invece, deriva dall’ammonizione ricevuta che gli ha abbassato il voto.

Berardi come ha commentato su Instagram

L’esterno azzurro ha un profilo Instagram dove è solito commentare le partite della sua squadra; l’ultimo post risale al post successo contro l’Inter dove Berardi è stato decisivo con un gol e un assist.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Domenico Berardi (@berardi25)

Berardi nella probabile formazione di Torino Sassuolo

La prossima giornata di campionato vedrà il Sassuolo affrontare, in trasferta, il Torino; un match fondamentale per i neroverdi che hanno bisogno di invertire un trend di due punti e altrettante sconfitte nelle ultime quattro partita. L’ultima vittoria è arrivata lo scorso ventisette settembre quando il club si impose in casa dell’Inter.

Tra i protagonisti del match ci sarà, senza ombra di dubbio, Berardi; l’esterno azzurro, con le sue qualità, può mettere in difficoltà la difesa granata. Andiamo a vedere la probabile formazione del Sassuolo con la presenza, dal primo minuto, dell’attaccante della nazionale. Consigli; Vina, Ferrari, Erlic, Toljan; Racic, Boloca; Lauriente, Bajrami, Berardi; Pinamonti.

Berardi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo visto Berardi è un giocatore fondamentale all’interno della rosa del Sassuolo; l’esterno fornisce un contributo determinante anche a livello fantacalcistico con gol e assist. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del classe 1994

Gol: cinque

Assist: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 8.56

Berardi e i dribbling: numeri incredibili

L’esterno del Sassuolo è un giocatore fondamentale per i neroverdi e il sistema di gioco di Dionisi; tra gol e assist, infatti, Berardi fornisce un contributo notevole alla sua squadra con l’allenatore che difficilmente può andare a rinunciare al ventinovenne. Tra le caratteristiche principali dell’attaccante dobbiamo andare a menzionare il dribbling e la capacità di saltare l’uomo mettendo in difficoltà la difesa avversaria.

Proprio per quanto concerne il dribbling dobbiamo menzionare una statistica che ben rispecchia la capacità di Berardi da questo punto di vista; su quindici dribbling tentati, come riportato da kickest, ne ha completati sette e questo testimonia l’abilità dell’esterno offensivo in questo fondamentale. Dionisi non può rinunciare ad un giocatore con queste caratteristiche.