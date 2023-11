Arthur a gennaio: Fiorentina e Juve la chiudono ora

La partita di domenica sera tra Fiorentina e Juventus potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per il futuro di Arthur Melo

Quella di domenica sera tra Fiorentina e Juventus sarà una partita dal sapore speciale per Arthur Melo, ex di turno a caccia di riscatto anche contro la sua vecchia squadra.

Domenica sera Arthur Melo affronterà per la prima volta la Juventus nelle vesti di ex. Il club bianconero lo ingaggiò nell’estate del 2020, prelevandolo dal Barcellona nell’ambito di un affare da oltre 80 milioni di euro e che portò Miralem Pjanic in terra catalana. Oggi, tre anni dopo quel trasferimento, il centrocampista brasiliano veste la maglia della Fiorentina che la scorsa estate ha puntato su di lui per alzare il tasso tecnico nella zona nevralgica del campo.

In questo primo scorcio di stagione ha giocato già quattordici volte tra campionato e coppe europee, diventando subito un giocatore centrale nell’economia del gioco di Vincenzo Italiano. Il suo cartellino è ancora di proprietà della Juventus che lo ha girato ai Viola in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un riscatto che potrebbe essere legato anche alla partita in programma domenica sera allo stadio ‘Franchi’ di Firenze.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina pensa al riscatto di Arthur

Il centrocampista ex Barcellona sta vivendo un buon momento di forma, dimostrando di voler e poter fare bene in Italia. E la Fiorentina potrebbe anticipare i tempi del riscatto già a gennaio, puntando a ottenere uno sconto come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ne aveva parlato nei giorni scorsi il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, sottolineando: “Sta facendo bene, siamo soddisfatti del suo lavoro” e annunciando “A fine stagione vedremo quello che andremo a fare per lavorare con la sua squadra che è la Juventus”.

E invece questa volta i tempi potrebbero essere anticipati. Facendo anche un favore alla Juventus dato che il brasiliano pesava 36,7 milioni di euro sul bilancio dello scorso 30 giugno del club bianconero, con un passaggio a 10,9 milioni dopo il rinnovo di contratto. La prossima estate, invece il suo ingaggio peserà totalmente 28,8 milioni.