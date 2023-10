Matteini: “Barone mi ha negato ingresso al Viola Park. Ecco come è andata”

Il noto giornalista Francesco Matteini accusa il direttore generale della Fiorentina Joe Barone di non avergli permesso l’ingresso al Viola Park

Francesco Matteini conferma a Tv Play di essere stato bloccato all’ingresso del Viola Park da Joe Barone, nonostante avesse acquistato regolarmente un biglietto. Secondo quanto riporta il giornalista stesso, egli non sarebbe gradito dall’ambiente della Fiorentina.

Lo scorso 30 settembre si è giocata la prima partita ufficiale nel nuovissimo Viola Park. Il centro sportivo, fortemente voluto dal presidente Rocco Commisso, ospitava la sfida tra Fiorentina e Milan valida per la quinta giornata di Primavera 1. Il match è terminato in parità, con il risultato di 1-1, ma un’altra questione ha distolto l’attenzione del pubblico dal campo.

Il noto giornalista fiorentino Francesco Matteini, infatti, ha riportato nella diretta Twitch di TvPlay.it un increscioso incontro avvenuto prima del fischio d’inizio con Joe Barone. Come egli stesso afferma: “Non mi ha fatto entrare nella struttura, nonostante avessi acquistato regolarmente un biglietto per la partita”. Sembrerebbe infatti che il direttore generale della Fiorentina abbia impedito a Matteini di accedere al Viola Park per assistere all’incontro.

“Avevo chiesto un accredito giornalistico, ma erano terminati” continua a raccontare il giornalista, “Allora ho acquistato un biglietto, ma al momento dei controlli Barone mi ha intercettato dicendomi che non ero gradito“. Aggiunge anche, che il direttore gli ha messo in tasca una banconota da 50 euro che però Matteini ha ridato, per poi andare a fare regolare richiesta di rimborso, prima di essere scortato fuori dalla sicurezza.

Matteini su tutte le furie: “Non so cos’ho fatto per essere sgradito, ma è stata commessa una violazione”

Francesco Matteini non ha per nulla apprezzato il trattamento ricevuto al Viola Park e accusa di aver subito una violazione. Inoltre ritiene di non comprendere appieno le motivazioni che lo hanno portato ad essere un giornalista sgradito dalla Fiorentina.

“Se lo spettatore è munito di biglietto entra, è stata fatta una violazione”. In questo modo termina l’accusa di Francesco Matteini contro l’increscioso gesto di Joe Barone. L’attenzione dell’intervista si è spostata poi sulle motivazioni che hanno portato il giornalista ad essere un ospite sgradito al Viola Park: “Gli ho chiesto cosa avessi scritto di male”, spiega a TvPlay, “Sono stato spesso critico, ma il nodo da contendere non lo so concretamente”.

Matteini ha poi ricercato le motivazioni in un articolo sui ritardi per le concessioni dei mini stadi, in cui scrisse che la colpa era della Fiorentina stessa. “Ho riportato tutta la documentazione, poi la notizia è stata ripresa da chiunque, ma loro non mi hanno mai chiesto la rettifica”, così spiega il giornalista ancora visibilmente amareggiato dall’accaduto. Ha concluso poi dicendo:“Presuppongo che la cosa sia nata li, ma non so la verità”.

Simone Giri