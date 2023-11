75 milioni e addio Allegri: non firma più con la Juventus

Super offerta in arrivo e Juventus nei guai: la firma con il club bianconero è adesso in bilico per il pupillo di Allegri

La Juventus è pronta a blindare i suoi gioielli. Dopo Gatti, anche Fagioli e Locatelli sono a un passo dalla firma del rinnovo con la ‘Vecchia Signora’.

Inoltre, Giuntoli e Manna accelerano per il prolungamento di Chiesa, Vlahovic e Bremer. Senza dimenticare ovviamente Rabiot, che rispetto agli altri è in scadenza il prossimo giugno dopo il rinnovo corto per una sola stagione dello scorso giugno. La dirigenza della Continassa e lo ‘sponsor’ Allegri spingono per la conferma sotto la Mole del nazionale francese, elemento imprenscindibile per il tecnico nello scacchiere bianconero. Le sirene dall’estero comunque non mancherebbero per il classe ’95 ex Paris Saint-Germain, che oltre alla Premier League sarebbe finito nei desideri anche dei facoltosi club dell’Arabia Saudita. Rabiot la scorsa estate ha allontanato ogni proposta per restare a Torino e prepararsi al meglio per l’Europeo con la Francia, da capire invece quali saranno le sue intenzioni in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, offerta monstre dall’Arabia Saudita per Rabiot

Il rapporto con la Juve è solido e il centrocampista ha sempre sottolineato di trovarsi bene in bianconero e a Torino con la famiglia. Dall’Arabia però potrebbero ricoprire d’oro il giocatore, offrendogli un ricchissimo triennale da 25 milioni di euro a stagione.

Ingaggio che certamente farebbe riflettere Rabiot e il suo entourage. Prossimamente ci saranno nuovi aggiornamenti con la dirigenza della Continassa dopo il primo vertice esplorativo della scorsa settimana, con la mamma agente-agente del francese che lascia tutto in sospeso sulla firma per il nuovo contratto: “È troppo presto per parlare del rinnovo. Al momento giusto soppeseremo ogni cosa e alla fine deciderà come sempre Adrien“, le parole di Veronique Rabiot a ‘Sportweek’. La mamma del centrocampista bianconero aggiunge inoltre sull’ultimo prolungamento: “È stata una mia idea. All’inizio il club non era d’accordo, ma ho ottenuto un anno in più con un sostanzioso aumento (circa 8 milioni di euro netti, ndr). È un rinnovo innovativo. Il Manchester United mi ha voluto incontrare per illustrare l’interesse per Adrien, ma non abbiamo mai parlato di soldi nel dettaglio perché lui ha deciso rapidamente di restare a Torino. Non c’è mai stata una vera trattativa”.