Marin, l’Empoli può contare anche su di lui per risalire la classifica: le cifre

Il rumeno Marin resta punto di riferimento del centrocampo dell’Empoli. Chi lo sceglie al Fantacalcio, andrà sul sicuro?

L’Empoli, dopo un disastroso inizio di campionato di Serie A 2023/2024, che è costato la panchina al tecnico Zanetti, sta provando a recuperare posizioni in classifica e a inserirsi in una zona più tranquilla e possibilmente distante dalla zona retrocessione.

Per farlo ha bisogno delle prestazioni della retroguardia, guidata dal capitano Luperto, ma anche del centrocampo – caratterizzato dalla presenza dell’interessante calciatore rumeno Razvan Gabriel Marin – classe 1996 alla sua seconda stagione all’Empoli, dopo una prima annata in cui ha collezionato un buon numero di presenze.

Marin è un giocatore robusto e polivalente in grado di giocare trequartista, mezzala e regista, di piede destro e buon bagaglio tecnico. Abile nella fase difensiva come in quella offensiva, è un classico esempio di centrocampista box-to-box.

Nella scheda che segue alcuni numeri interessanti sul suo avvio di torneo di A, i dati sull’ultima prestazione e sulla Fantamedia: è un profilo da considerare per puntellare la propria rosa nel celebre gioco simulativo tra amici? Ecco la verità.

Come ha giocato Marin nell’ultima gara contro l’Atalanta?

La decima di campionato è stata una gara fallimentare per gli uomini di Andreazzoli. Contro l’Atalanta, infatti, è mancata lucidità e freddezza per larghi tratti della gara: tante le insufficienze per i giocatori della squadra toscana, compreso lo stesso Marin.

Il centrocampo empolese di fatto ha subito quello atalantino fin dal fischio d’inizio. Nel caso di Marin però vi è stato un tentativo di farsi vedere con qualche sortita offensiva. Ma anche per lui è stata una gara soprattutto di sofferenza.

Uscito al minuto 82 per far posto a Bastoni, il Fantavoto è 5,5.

Marin, i voti al Fantacalcio

Nello scorso campionato il calciatore rumeno ha giocato con buona continuità, ottenendo una dignitosissima Fantamedia finale pari a 6,20. Quest’anno resta uno dei pilastri dell’undici empolese, avendo Marin giocato otto gare su nove (saltando soltanto il match con la Roma), e quasi sempre giocando dal primo minuto.

Insomma una certezza in mezzo al campo per l’allenatore del club toscano e i numeri lo dimostrano: finora una sola insufficienza al Fantacalcio, ovvero il 5,5 assegnato alla seconda giornata (gara di campionato contro la Juve terminata 2-0 per i bianconeri).

Per il resto sufficienze, con il miglior risultato rappresentato da un 6,5 nella gara contro l’Udinese all’ottava di campionato – 0-0 il risultato finale.

Nella nona giornata di campionato l’Empoli è andata a vincere sul terreno della Fiorentina, al termine di una gara in cui i padroni di casa sono apparsi poco lucidi ed a tratti svogliati. Il risultato finale è stato dunque una vittoria in trasferta per 2-0 e, in particolare, Razvan Marin in mezzo al campo ha fatto una gara più di quantità che di qualità, opponendosi sempre con diligenza ai tentativi di manovra avversaria.

Non una partita brillantissima, ma che comunque gli è valsa un sei come Fantavoto.

Marin nella probabile formazione Frosinone – Empoli

Dopo le tante difficoltà iniziali, l’Empoli ha iniziato a cogliere qualche vittoria che smuove la classifica e dà ossigeno e speranze agli uomini di Andreazzoli. Tuttavia è arrivato il passo falso nell’ultima giornata contro la Dea, a cui la compagine vuole rimediare subito.

Salvo problemi fisici dell’ultimo momento, il mister conterà molto probabilmente di nuovo sulle prestazioni di Marin in mezzo al campo, in un reparto che appare comunque collaudato.

Ecco perché nella gara contro il Frosinone, questa potrebbe essere la formazione che entrerà in campo dal primo minuto (modulo 4-3-2-1):

Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri; Cambiaghi, Caputo.

Marin nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri più sintetici non possono costituire un giudizio completo su ogni atleta, ma permettono di avere un quadro di base del giocatore, utile in chiave Fantacalcio. Ecco dunque le cifre sul rumeno:

Partite a voto: nove;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,94.

Marin è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Il versatile Marin si presta a più di un utilizzo a centrocampo. Infatti può rivestire tutti i ruoli di una mediana a tre, con preferenza per il vertice basso, ma è in grado di ben comportarsi anche come interno.

Non molto alto ma forte fisicamente, dinamico, ha buona tecnica e si presta al palleggio così come alla regia in mezzo al campo. Si smarca a sostegno e in appoggio dei compagni e della manovra, pressa in raddoppio e talvolta tenta il tiro dalla distanza.

Al Fantacalcio è atteso ad una riconferma dopo una passata stagione molto positiva. Vale un quinto/sesto slot al Classic, con possibili bonus nel corso del campionato. Sul piano del costo, Marin rappresenta un acquisto da 12/14 crediti, che aumenta il suo valore al Mantra vista la duttilità. Proprio perché M/C, il rumeno va infatti ritenuto una delle prime alternative al titolare nel proprio pacchetto di mediani. Ecco perché si potrebbe salire fino ad una spesa pari a 15-20 crediti, su budget iniziale di mille.