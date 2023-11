Il Milan archivia le polemiche: la mossa prima dell’Udinese

Il Milan prova a reagire al periodo di crisi e fa quadrato con una cena alla vigilia della sfida con l’Udinese

Fare gruppo per uscire dal periodo difficile. Il Milan prova a serrare le fila, ad unirsi ancora di più per mettersi alle spalle gli ultimi deludenti risultati.

La squadra di Pioli si è ritrovata improvvisamente smarrita dopo il doppio ko con Juventus e Paris Saint-Germain e il pareggio di Napoli condito dal rammarico del doppio vantaggio sfumato. Una situazione che ha creato non poche polemiche, mettendo sul banco degli imputati Stefano Pioli.

Il tecnico è finito nel mirino delle critiche, anche per qualche uscita non proprio felice dei suoi calciatori. Da Calabria a Leao e Giroud, di momenti di tensione in casa rossonera non sono mancati ed allora la decisione della squadra è stata quella di fare quadrato. Ecco quindi la cena organizzata questa sera, a due giorni dalla sfida delicata contro l’Udinese.

Milan, cena di squadra con Pioli e lo staff

Calciatori, allenatore, staff, tutti allo stesso tavolo come già accaduto a dicembre nell’anno dello scudetto.

Un modo per dimenticare le polemiche e cementare la squadra, sperando che l’unione di intenti possa favorire il rilancio anche sul terreno di gioco. Due anni fa, dopo la cena iniziò la cavalcata scudetto, la speranza in casa rossonera è che l’effetto sia lo stesso.