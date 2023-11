Troppi errori: in panchina per punizione con la Juve

Contro la Juve rischia una panchina punitiva dopo i troppi errori commessi nelle ultime giornate di campionato

Nell’ultima giornata di Serie A abbiamo assistito ad una sfida molto interessante tra Lazio e Fiorentina, due squadre con la voglia di essere protagoniste in questa stagione sia in campionato sia nelle coppe. Rispetto a quanto successo all’inizio del campionato, biancocelesti e viola stanno attraversando un momento decisamente diverso; i ragazzi di Sarri, infatti, sembrano essere usciti dal periodo di difficoltà mentre gli uomini di Italiano vengono da due passi falsi.

Il secondo è arrivato proprio all’Olimpico dove la Fiorentina ha sicuramente giocato una buona partita senza, però, riuscire a far male agli avversari a causa del gol annullato a Beltran e del palo colpito dallo stesso attaccante. I ragazzi di Italiano sembravano poter tornare a Firenze con un punto, risultato comunque positivo considerando la caratura dell’avversario.

Nel finale di match, però, ecco la svolta che cambia tutto; su uno degli ultimi palloni calciati in area dai padroni di casa, Vecino colpisce di testa verso la porta avversaria ma il pallone viene fermato dal braccio di Milenkovic. Inevitabile la decisione del direttore di gara che fischia il calcio di rigore per la Lazio; dal dischetto di presenta Immobile che non sbaglia e regala la vittoria, la terza consecutiva, alla sua squadra. Errore grave quello compiuto dal difensore della Fiorentina che, ora, rischia di restare in panchina nel prossimo match di campionato.

Fiorentina, Milenkovic diversi errori: possibile panchina contro la Juventus?

Sembrava finire zero a zero la partita tra Lazio e Fiorentina prima che, nei minuti di recupero, una disattenzione di Milenkovic regalasse il calcio di rigore ai padroni di casa con Immobile infallibile dal dischetto. Errore grave quello del difensore con i viola alla seconda sconfitta consecutiva in campionato; prima del match dell’Olimpico, infatti, i ragazzi di Italiano erano stati battuti, per due a zero, dall’Empoli e anche in quel caso il centrale difensivo non aveva fornito una gran prestazione.

In vista della prossima partita di campionato Milenkovic potrebbe finire in panchina come riportato dal Corriere Fiorentino. La prossima giornata di campionato vede i viola affrontare la Juventus in una partita diversa dalle altre considerando la rivalità tra le due squadre e due ex come Chiesa e Vlahovic pronti a guidare l’attacco dei bianconeri.

La Fiorentina, considerando le due sconfitte consecutive, non arriva a questo appuntamento nel migliore dei modi a differenza di una Juventus che vuole l’ennesimo risultato positivo del suo campionato. Per vincere servirà una partita perfetta da parte di tutti; non è da escludere, viste le non perfette prestazioni delle ultime settimane, una panchina per Milenkovic.