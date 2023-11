Serie A, entra nella storia ma viene esonerato: è tempo di rivincita

L’allenatore di un club di Serie A vuole prendersi una bella rivincita dopo essere stato esonerato nonostante ottimi risultati

In Serie A troviamo un tecnico che vuole raggiungere, il prima possibile, l’obiettivo del club; stiamo parlando di D’Aversa, allenatore del Lecce. La missione della squadra è quella di raggiungere, senza troppi patemi d’animo, la permanenza nel massimo campionato italiano; Krstovic e compagni sono reduci da due cinque nelle ultime cinque partite ma la situazione di classifica è, ancora oggi, positiva e questo grazie all’ottimo inizio stagionale.

Il prossimo impegno sarà in casa della Roma, partita decisamente complicata; prima di far visita all’Olimpico, però, il Lecce deve affrontare un dentro fuori che può regalare una grande soddisfazione. Stiamo parlando della sfida di Coppa Italia contro il Parma con la prospettiva di sfidare la Fiorentina negli ottavi di finale.

Match che si preannuncia molto interessante; il Lecce, e lo stiamo vedendo in questa prima parte di Serie A, è una squadra con una precisa identità e la voglia di proporre il proprio gioco indipendentemente dall’avversario. Il Parma, però, è una delle grandi protagoniste della Serie B dal momento che il club è al comando della testa della classifica. Una partita decisamente particolare per D’Aversa che vuole prendersi la sua personale rivincita.

D’Aversa voglia di rivalsa: ecco il passato con il Parma

Per il tecnico del Lecce, il match di oggi è molto particolare e sembra valere di più di una qualificazione agli ottavi di Coppa Italia senza voler nulla togliere ad un passaggio del turno che sarebbe veramente importante per il club. Come detto sfida dal sapore speciale per D’Aversa. L’allenatore ha avuto un passato sulla panchina del Parma e la sua esperienza non possiamo certamente definirla negativa.

Al primo anno, dopo essere subentrato, riesce ad ottenere la promozione in Serie B grazie alla finale playoff vinta contro l’Alessandria. Traguardo molto importante quello raggiunto dal Parma di D’Aversa ma, come si dice in questi casi, il meglio doveva ancora venire. L’anno successivo, infatti, il club guadagna la promozione nel massimo campionato italiano grazie al secondo posto in campionato.

Due promozioni ma anche, nei due anni successivi, quattordicesimo e undicesimo posto in classifica; come detto l’esperienza di D’Aversa sulla panchina del Parma non la possiamo considerare negativa ma, nonostante questo, ad agosto 2020 viene esonerato.

Oggi, in Coppa Italia, la possibilità di prendersi una piccola rivincita eliminando dalla competizione proprio il Parma e portando il suo Lecce agli ottavi di finale.