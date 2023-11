Ruggeri, il talento della Dea in grande crescita: tutti i numeri

Il pimpante Ruggeri è un esterno di centrocampo che si sta facendo notare in questo campionato. Da prendere subito al Fantacalcio?

Matteo Ruggeri è un altro interessante giovane che proviene dal settore giovanile dell’Atalanta, club in cui da tempo è entrato nella prima squadra. Classe 2002, il calciatore fa parte anche del giro dell’under 21 azzurra e, in questo inizio di torneo di A, sta mostrando le sue qualità a suon di presenze da titolare.

Rispetto alla passata stagione, in cui è andato a voto al Fantacalcio in sole dieci gare, nella stagione 2023/2024 ha già totalizzato nove presenze dal primo minuto, rappresentando ormai un punto di riferimento per mister Gasperini.

La Dea ha iniziato abbastanza bene il campionato, ottenendo 6 vittorie in 10 giornate, ma quanto merito è da attribuirsi a Ruggeri? Qual è stata finora la sua valutazione al Fantacalcio? E nell’ultima partita la sua prestazione è stata nuovamente brillante? Se ti interessa saperlo, prosegui nella lettura: troverai numeri e dati interessanti su un prospetto del calcio italiano.

Come ha giocato Ruggeri nell’ultima gara contro l’Empoli

Nel decimo turno del massimo campionato nazionale, ottima prestazione del club di Bergamo al Castellani di Empoli. Contro la locale formazione, infatti, i giocatori atalantini si sono imposti con il punteggio di 3-0, fornendo una prestazione complessiva più che soddisfacente.

Anche Ruggeri ha fatto la sua parte, rendendosi più volte pericoloso sulla fascia di competenza e mantenendo sempre lucidità ed attenzione. Ebuehi è stato spesso in difficoltà proprio per la sua prestazione. Al tiro nel primo tempo, la valutazione finale al Fantacalcio non può che essere positiva: un sei per lui. Ruggeri comunque appare in grande crescita.

Ruggeri, i voti al Fantacalcio

Il giovane calciatore di ruolo esterno di centrocampo – dicevamo – è partito molto bene in questo inizio di campionato, guadagnandosi un ampio minutaggio a suon di prestazioni sufficienti, buone ed anche ottime.

In nove gare in cui è sceso in campo fin dal primo minuto, Ruggeri ha infatti ottenuto un’insufficienza soltanto in due casi – un 5 contro il Frosinone alla seconda giornata e un 5,5 contro la Fiorentina alla quarta giornata.

In tutte le altre partite, invece, valutazioni almeno pari a 6, ma non è mancato il 7 – nella gara contro la Lazio in cui Ruggeri ha sfornato anche un assist – il 7,5 – alla prima di campionato contro il Sassuolo (con assist) – e un 8 nel match contro il Monza alla terza giornata (con assist).

Nella nona gara contro il Genoa, Ruggeri ha fornito una prestazione convincente: è apparso infatti sempre presente e coinvolto in fase difensiva, come anche nella manovra atalantina. Ha toccato molti palloni e ha mostrato ottime doti atletiche, correndo spesso e con acume tattico. Una gara tutto sommato tranquilla e senza particolari rischi, che ha gli ha portato un Fantavoto pari a sei.

Ruggeri nella probabile formazione Atalanta – Inter

All’undicesima di campionato, la squadra di Gasperini è chiamata ad un impegno in cui non dovrà abbassare l’attenzione. Infatti tra le mura amiche sfiderà l’Inter a caccia di una nuova vittoria.

Ruggeri, che finora è sempre stato schierato da inizio match, salvo problemi fisici dell’ultima ora è dato tra i componenti dell’undici iniziale di Gasperini.

Questa la possibile o probabile formazione, con modulo 3-4-2-1:

Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, Ederson, de Roon, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

Per il giovane calciatore una conferma tra i titolari praticamente scontata.

Ruggeri nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri più sintetici non possono costituire un giudizio completo su ogni atleta, ma consentono di avere un quadro generale su un determinato giocatore, utile in chiave Fantacalcio.

Ecco dunque le cifre su Ruggeri:

Partite a voto: dieci;

Gol: zero;

Assist: tre;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,35.

Ruggeri è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Matteo Ruggeri è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Nel giro della nazionale under 21, si è conquistato la stima di mister Gasperini grazie alla sua abilità, velocità e duttilità. Infatti può ricoprire il ruolo di quinto di centrocampo, ma anche quello di laterale basso prevalentemente a sinistra, corsia del suo piede prediletto.

In grado di cavarsela anche nei contrasti, come pure in fase di pressing, Ruggeri ama smarcarsi in ampiezza o in profondità partecipando alla manovra atalantina e fornendo, se possibile, buoni cross per gli attaccanti.

Al Fantacalcio è un giocatore interessante, ma pur sempre una scommessa. Chi lo sceglie, farà bene a non andar oltre i 10-20 crediti, valendo Ruggeri almeno un 7/8 slot al Classic per leghe numerose (10/12). Al Fantacalcio Mantra invece l’interesse è minore considerando il ruolo ricoperto. Conseguentemente l’acquisto è opportuno come ultima scelta nel proprio pacchetto di esterni.

Partito non titolare, si sta guadagnando la presenza in campo con prestazioni degne di nota, pur con gli esterni orobici notoriamente interscambiabili. Ruggeri, da seguire con grande attenzione nel prosieguo della stagione, potrebbe rappresentare una delle sorprese in positivo anche al Fantacalcio.