Polemica social, giocatore contro club: comunicato UFFICIALE

Il club valuta di intervenire legalmente nei confronti del suo giocatore: si infiamma lo scontro tra società e calciatore

L’attaccante nel mirino del club: dopo la polemica scoppiata nei giorni scorsi, ora la dirigenza valuta di adire le vie legali nei confronti del centravanti.

Continua la polemica a distanza tra il Magonza e il suo attaccante Anwar El Ghazi. Il giocatore olandese, in forza alla formazione tedesca da poco più di un mese, nei giorni scorsi aveva pubblicato una storia social esponendosi a sostegno della Palestina nel conflitto con Israele. Una presa di posizione, quella del giocatore, che aveva fatto scoppiare la polemica, portando alla sospensione del giocatore, salvo essere poi reintegrato.

Nelle scorse ore il giocatore ex Everton e Aston Villa ha ribadito il suo pensiero pubblicando un altro post sui social, ma questa volta è arrivata la risposta ufficiale da parte del club tedesco. In particolar modo, il giocatore nelle scorse ore ha ribadito che la sua “posizione resta la stessa di quando tutto è iniziato”. Il giocatore si è detto contro “la guerra e la violenza, contrario all’uccisione di tutti i civili innocenti” e contrario a “ogni forma di discriminazione, contro l’islamofobia, l’antisemitismo, il genocidio, l’apartheid, l’occupazione e l’oppressione”.

Polemica tra Magonza e El Ghazi: il club valuta le vie legali

In conclusione, il giocatore di origini marocchine ha spiegato di non pentirsi e non aver alcun rimorso per la sia posizione: “Non mi allontano da quello che ho detto e da quello che sono. Oggi e fino al mio ultimo respiro, sarò a favore dell’umanità e dalla parte degli oppressi”.

Immediata la risposta della società che spiega di non riuscire “a capire” e si dice “sorpreso dalle dichiarazioni di Anwar El Ghazi” sui suoi canali social relative al club. Adesso la dirigenza del Magonza “esaminerà i fatti dal punto di vista legale” e successivamente “valuterà la situazione”. Inoltre, il club fa sapere che lo scorso 30 ottobre il giocatore ha chiesto e ottenuto un permesso e per questo motivo “al momento non si sta allenando”.