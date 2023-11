Fantacalcio, la top 11 dopo 10 giornate: chi sono i migliori

La Serie A ed il Fantacalcio hanno già visto trascorrere le prime 10 giornate, ma quali sono stati gli 11 migliori giocatori da poter mettere in una formazione?

Nel corso di una diretta di TVPlay abbiamo analizzato con alcuni creator esperti di Fantacalcio come “Il Profeta” e “Lorenzo Cantarini” il rendimento della maggior parte dei calciatori, andando anche a stabilire delle nominations con tanto di vincitori.

Abbiamo deciso di premiare non i calciatori con la media voto o la fantamedia più alta, ma quelli che hanno sorpreso maggiormente in positivo o chi, senza ombra di dubbio, ha avuto il miglior rendimento in queste prime 10 giornate.

La formazione scelta è stata un 4-2-3-1, selezionando i ruoli in base al gioco “Mantra” del Fantacalcio. Motivo per il quale, non potremo vedere più punte centrali (se ne può scegliere solo una in questo caso) o più terzini (solo un destro e un sinistro, come nella realtà).

Fantacalcio, la top 11: i migliori dopo le prime 10 giornate

Il giro di boa che permette di tirare le primissime somme al Fantacalcio ha già permesso un’analisi dettagliata che ha portato ad una non semplice creazione di una formazione ad hoc, che, come vedremo poi più avanti, era realizzabile anche in termini di spesa effettiva all’asta.

Come ogni formazione che si rispetti, abbiamo scelto di cominciare dal portiere, che non poteva che essere Di Gregorio del Monza. Una partenza super, con una media voto pura superiore al 6.60 e un rendimento superiore ad ogni aspettativa. Appena 9 gol subiti ed una resa qualità-prezzo che lo pone al primissimo posto tra le nostre scelte.

Come terzino destro poche le alternative di livello a Giovanni Di Lorenzo, che vince a mani basse come migliore nel ruolo. Un avvio di campionato super, con bonus e voti alti, che lo hanno reso un top assoluto di reparto anche al classic.

Più concorrenza sul lato sinistro del campo, dove a vincere, però, è stato Ruggeri. Sorprendente l’inizio del terzino dell’Atalanta, che ha messo a referto anche 3 assist, risultando uno dei migliori difensori per voti e rendimento, senza essere uno dei nomi più blasonati ad inizio anno.

Come centrali la scelta era davvero ampia e il dibattito è stato serrato, tranne che per un giocatore: Alessandro Buongiorno. Nessun dubbio sul centrale del Torino autore di 2 gol in questo avvio di stagione e con voti quasi sempre alti. Accanto a lui è stato scelto Acerbi, merito del gol e dell’assist messo fin qui a referto, di una buona media voto e del suo costo ridotto ad inizio anno.

La nostra “M” al Mantra non poteva che essere Hakan Calhanoglu, il bug di quest’anno. Rigorista nell’Inter, è senza dubbio il migliore nel suo ruolo per distacco e non poteva mancare in questa top 11. Accanto a lui come “C” abbiamo scelto Koopmeiners, che vince per poco su Luis Alberto. E’ il centrocampista dell’Atalanta a finire nella nostra formazione, merito di prestazioni importanti e già diversi gol all’attivo.

Nessun dubbio anche sulla “T”, il ruolo di trequartista è tutto di Colpani. Non ce ne voglia Gudmundsson, che arriva di poco secondo, ma il calciatore del Monza con 5 gol in 10 partite ha sorpreso tutti anche per rapporto qualità-prezzo.

Chi, però, ha veramente lasciato senza parole ogni Fantallenatore, tanto da rimanere svincolato in moltissime leghe è Matias Soulé. Protagonista di un inizio shock di campionato, l’esterno del Frosinone è già a metà strada per la doppia cifra e si prospetta la più grande sorpresa dell’anno se dovesse mantenere questo rendimento.

La “A” nella nostra top 11 è il solito Domenico Berardi, che vince il ballottaggio con calciatori del calibro di Chiesa, Leao, Kvara e soprattutto Nico Gonzalez. Con 5 reti all’attivo è ancora una volta la grande certezza del Fantacalcio e non sta deludendo le aspettative.

Prima punta, ovviamente, Lautaro Martinez. L’argentino sta facendo un campionato a sé con 11 reti nelle prime 10 giornate, merito anche del poker alla Salernitana. Un rendimento troppo superiore a chiunque altro e che gli permette di essere il nostro finalizzatore nella top 11.