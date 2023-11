Inter e Milan beffate, scippo bianconero con clausola

Inter e Milan, sfida totale in campo e fuori: le due milanesi vengono però beffate dal club bianconero che paga la clausola

Alla vigilia del campionato, era prevedibile che Inter e Milan sarebbero state tra le protagoniste annunciate del torneo. Entrambe in caccia del Napoli campione d’Italia uscente e a caccia del titolo della seconda stella, un duello che potrebbe caratterizzare la Serie A da qui alla fine.

Un derby che infiamma la città di Milano e tutta l’Italia, pronto a rinfocolarsi anche sul mercato, con diversi obiettivi congiunti da provare a raggiungere a gennaio, per aumentare le proprie chances di competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Senza dimenticare la Juventus, che gradualmente sta dimostrando di poter contendere alle due milanesi la vetta della classifica. Ma c’è un’altra squadra bianconera che potrebbe concretizzare la beffa di mercato per Marotta e Furlani.

Inter e Milan, sfugge il bomber: irruzione con pagamento della clausola

Attenzione in particolare alla Premier League e al Fulham, che si stanno preparando all’assalto per uno degli attaccanti rivelazione di questo inizio di stagione.

Milan e Inter hanno messo nel mirino le gesta di Serhou Guirassy, guineano, che con la maglia dello Stoccarda ha già realizzato 15 gol in stagione. Stando a ‘Football Insider’, però, i londinesi sarebbero determinati a pagare l’importo della sua clausola rescissoria da 15 milioni di sterline, l’equivalente di 17,5 milioni di euro circa, bruciando la concorrenza.