‘Esonerato’ prima di cominciare: “Fanc**o Ancelotti”

Questa appena iniziata dovrebbe essere l’ultima stagione del 64enne di Reggiolo sulla panchina del Real Madrid

Fin qui non ha mai confermato, ma a meno di sorprese Carlo Ancelotti sarà il prossimo commissario tecnico del Brasile. L’incarico dovrebbe assumerlo al termine di questa stagione, quando peraltro scadrà il suo contratto con il Real Madrid. Nel paese, però, non tutti vedono di buon’occhio il suo approdo sulla panchna verde-amarelo.

Tra i contrari all’arrivo di Ancelotti figura un nome illustrissimo, ovvero Romario. In una intervista al blog di ‘Panorama Esportivo’, l’ex fuoriclasse brasiliano è andato all’attacco del 64enne di Reggiolo ‘sponsorizzando’ al contempo la figura di Diniz, attuale CT ad interim della Nazionale.

“Fanc**o Ancelotti“, ha tuonato Romario. “Diniz fino alla fine”.

“Voglio fare i complimenti al Presidente della CBF (Ednaldo Rodrigues mdr) perché ha fatto una buonissima scelta – ha aggiunto Romario – Diniz è il miglior allenatore che abbiamo in Brasile. Non ha ancora avuto il tempo di fare in Nazionale quello che fa nel club, che è la sua forza, vale a dire allenare e unire i giocatori. Fa quello che può. Ha pareggiato e perso nelle ultime partite, poiché nel calcio non si può vincere sempre”.