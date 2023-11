Disposti a tutto per Leao: al Milan vanno 121 milioni di euro

Leao nel mirino della critica e delle big d’Europa sul mercato: pianificato l’assalto estivo per strappare l’asso portoghese al Milan

Fa sempre discutere Rafael Leao, che certamente non attraversa il miglior momento della sua carriera con la casacca del Milan.

Rendimento troppo altalenante in questa prima parte di stagione per l’asso portoghese che ha messo a referto tre reti e quattro assist. Score al di sotto delle potenzialità dell’ex Lille, finito nuovamente nel mirino della critica dopo la scialba prestazione contro il Napoli. Sul conto di Leao non si placano neanche i rumors di mercato, malgrado il rinnovo dello scorso giugno e la volontà del ‘Diavolo’ di blindarlo a Milanello ancora a lungo. Le ultime vicissitudini dell’attaccante possono però cambiare le carte in tavola, oltre ovviamente alle possibili e pesanti offerte che potrebbero arrivare in estate dalle big del vecchio continente.

Calciomercato Milan, il Manchester United prepara l’assalto a Leao

Su Leao rimane spettatrice interessata il Paris Saint-Germain, specialmente sei i parigini dovessero salutare a fine stagione Mbappe.

Il milanista sarebbe il naturale sostituto del fuoriclasse francese, mentre dall’Inghilterra si riaccende l’interesse per il numero dieci rossonero da parte del Manchester United. I ‘Red Devils’ – secondo fonti inglesi riportat dal portale ‘fichajes.net’ – malgrado la presenza di Rashford a sinistra nel tridente di ten Hag, spingerebbero per l’arrivo nel prossimo mercato estivo di Leao alla corte del tecnico olandese. Lo United è cosciente che per convincere il Milan a trattare l cessione del portoghese servirà un assegno di almeno 100 milioni di sterline, al cambio oltre 121 milioni di euro. Leao ha un ingaggio da 7 milioni a stagione a Milano, che il sodalizio dell’Old Trafford sarebbe disposto a raddoppiare pur di strapparlo al ‘Diavolo’ e alla concorrenza del PSG.