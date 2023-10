Balotelli e il messaggio a Leao: “Se si impegnasse sempre, sarebbe devastante”

Le parole di Mario Balotelli a ‘Vox to Box’ non sono passate inosservate. L’ex Inter – tra i tanti argomenti – ha parlato anche della situazione Leao

Nell’ultimo trittico di impegni ufficiali contro Juventus, Psg e Napoli, il Milan di Stefano Pioli non è riuscito a trovare quella continuità di rendimento che ci si aspettava. Anzi. Il solo punto conquistato hanno fatto scattare qualche campanello d’allarme, soprattutto per alcune reazioni di ‘senatori’.

Stefano Pioli ci ha tenuto a spegnere sin da subito ma le polemiche. Non è passato inosservata, però, l’uscita dal campo piuttosto insofferente di Rafa Leao che non ha digerito il cambio di Pioli. Autore di una prova confortante contro gli Azzurri, il portoghese non sta riuscendo a trovare una generale continuità di rendimento che lo porti ad essere un fattore in quasi tutte le partite. Proprio questo è stato uno dei temi affrontati da Mario Balotelli nel corso dell’intervista a ‘Vox to Box’, in onda sul canale Twitch di TV PLAY: “Se Leao si impegnasse sempre contro il Napoli, sarebbe devastante. Nel calcio italiano ormai non c’è più nulla da dire, quindi ci si attacca a cavolate come la reazione alla sostituzione di Giroud e Leao contro il Napoli”.

Balotelli sulla corsa Scudetto: “L’Inter mi sembra superiore”

Balotelli ha poi esternato il suo parere sulla corsa Scudetto. Forte del successo ottenuto contro la Roma, attualmente è l’Inter a guidare la classifica, con due punti di vantaggio sulla Juventus vittoriosa nel finale rocambolesco della gara contro l’Hellas Verona.

Ecco quanto riferito da Balotelli: “Tra Juve, Napoli e Milan è una bella sfida per arrivare al secondo posto; se poi riescono ad arrivare davanti all’Inter, buon per loro. Al momento, però, l‘Inter mi sembra una squadra superiore a tutte le altre, anche se parlare di Scudetto a novembre è sempre complicato”.

Balotelli ha anche commentato la scelta di assegnare il Pallone d’oro a Leao Messi: “Chi vince da protagonista Europeo o Mondiale, vince sempre il Pallone d’oro nello stesso anno. Il premio è meritato: Haaland e Mbappé si contenderanno i prossimi, ma questo andava a Messi”.