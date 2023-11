Cacace, il terzino ‘vice-Pezzella’ come sta andando nella stagione di A 23/24?

Cacace è un terzino di discreta qualità della rosa del club toscano, tuttavia davvero merita di esser integrato in rosa al Fantacalcio?

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il calciatore dell’Empoli Liberato Cacace non è italiano ma di neozelandese nato a Wellington. Le origini sono però chiaramente legate al nostro paese e proprio in Italia il calciatore sta disputando la sua terza stagione con la maglia dell’Empoli, dopo essere arrivato nel nostro paese da un’esperienza nel calcio belga.

In campo Cacace, classe 2000, è un terzino sinistro con buona velocità e una discreta tecnica, capacità di cross e di partecipazione alla manovra e abilità nel passaggio. In questo inizio di campionato nel club allenato da mister Andreazzoli ha trovato un buon minutaggio e, proprio per questo, parleremo di lui nella nostra sintetica scheda: quali sono i suoi numeri più interessanti? Il Fantavoto nell’ultima partita cosa indica? E’ un acquisto affidabile al Fantacalcio? Ecco tutte le informazioni più utili su un calciatore che all’Empoli pare aver trovato la sua dimensione. I dettagli.

Come ha giocato Cacace nell’ultima gara contro l’Atalanta?

Nel decimo turno di Serie A l’Empoli si è imbattuto nell’Atalanta, e la partita per il club toscano non è andata come sperato. Il risultato finale è infatti un 3-0 che ben rappresenta il dominio degli uomini di Gasperini al Castellani, e che impedisce ai toscani di risalire la china in una classifica che resta pericolante.

In particolare a risentire dell’ottima prestazione complessiva della Dea è stato anche il terzino neozelandese Cacace, il quale ha sofferto molto la spinta di Hateboer e nel complesso di tutta l’Atalanta. Il centrocampo non lo ha supportato nel lavoro difensivo, con la conseguenza che la sua prestazione si è rivelata insufficiente.

Il Fantavoto è stato infatti pari a 4,5 (con un cartellino giallo).

Cacace, i voti al Fantacalcio

Rispetto alla passata stagione il minutaggio del calciatore neozelandese è decisamente aumentato. Infatti tolte le giornate dalla terza alla quinta, il difensore è sempre sceso in campo dal primo minuto, migliorando piano piano. Ma il maggior spazio a disposizione è legato anche all’infortunio di Pezzella.

Se nei primi turni contro Hellas Verona e Monza le sue prestazioni sono state insufficienti – due 5 per lui in ambo le gare – dalla sesta giornata in poi sono arrivate solo sufficienze, tranne un 4,5 nella partita contro il Bologna finita 3-0 per gli emiliani con tripletta di Orsolini ed evidenti responsabilità del difensore Cacace (che ha preso anche un cartellino giallo).

Nella nona giornata l’Empoli ha affrontato la Fiorentina, per un risultato finale che ha portato tre punti preziosi al club. Lo stesso Liberato Cacace si è fatto notare in positivo: per lui un sei al Fantavoto, che sta ad indicare una gara nel complesso all’altezza della situazione, e soprattutto della marcatura di un ‘cliente difficile’ come Nico Gonzalez.

Nel complesso Cacace, come i suoi compagni di squadra, appare in ripresa dopo un inizio di campionato davvero fallimentare e che è costato la panchina al tecnico Zanetti.

Cacace nella probabile formazione Frosinone – Empoli

L’undicesimo turno di campionato sarà caratterizzato anche dalla gara tra Frosinone ed Empoli. Una partita dove l’obiettivo per gli uomini di Andreazzoli sarà ottenere i tre punti e risalire ulteriormente la classifica di A.

Pochi dubbi per l’allenatore e tante conferme in vista, tra cui quella del terzino Cacace, che proverà a cancellare la prestazione negativa della scorsa giornata di campionato. Questa dunque la probabile o possibile formazione che scenderà in campo dal primo minuto (modulo 4-3-2-1):

Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri; Cambiaghi, Caputo.

Per Cacace una nuova occasione per aumentare il minutaggio, vista anche l’assenza per infortunio di Pezzella.

Cacace nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici non possono dare una valutazione dettagliata su ogni calciatore ma aiutano ad avere un quadro generale sul giocatore considerato, utile in prospettiva delle scelta al Fantacalcio. Ecco dunque le cifre sul neozelandese:

Partite a voto: sette;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: tre;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,29.

Cacace è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Esterno difensivo con il ruolo di terzino, tecnicamente è preparato ed è veloce nei movimenti, alternando smarcamenti in profondità per ricevere il pallone e fare il traversone, a passaggi filtranti sulla trequarti. Si impegna dunque anche in fase offensiva e, se possibile, partecipa alla manovra, ma è diligente e cerca di svolgere il ruolo di marcatura senza sbavature.

In squadra Cacace potrebbe risentire di qualche dualismo con compagni di squadra altrettanto meritevoli di giocare, tra cui Pezzella (ora infortunato) o Bastoni: per questo motivo potrebbe non essere una presenza fissa per tutta la stagione, pur avendo qualità degne di nota. Al Fantacalcio il suo eventuale acquisto non dovrebbe superare gli 8/10 crediti.