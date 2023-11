Bufera Juventus dopo la mail UFFICIALE: “Tre giornate di squalifica”

Continua a far discutere parecchio l’episodio del rosso non dato a Gatti per un fallo su Djuric e la conseguente richiesta di prova tv

Quella tra Juventus e Verona è stata senza dubbio la partita più discussa dell’ultima giornata a livello di episodi arbitrali che hanno generato polemiche anche e soprattutto nel postgara. Le immagini e i replay hanno acceso la bufera, in primis per il gol annullato a Kean e il comportamento di Faraoni, ma anche per il gesto di Gatti su Djuric non sanzionato con il rosso dall’arbitro.

In tanti hanno poi invocato la prova tv per il difensore bianconero, ma alla fine si è concluso tutto con un nulla di fatto. Ieri il comunicato del Giudice Sportivo dopo la segnalazione della Procura Federale che spiega il motivo per cui non è stata applicata. Decisiva la mail inviata la notte tra lunedì e martedì all’1.57 dall’arbitro: “Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto”. Quindi il Giudice Sportivo, visto che l’episodio è stato pientamente visto e giudicato in campo, non può intervenire e “delibera di non applicare sanzioni in ordine alla condotta segnalata dalla Procura federale di cui alla premessa”.

Niente prova tv per Gatti: i social si scatenano tra Feliciani e Chiné

In questo senso sono arrivate poi le reazioni, in primis dell’agente dello stesso di Milan Djuric che ha tuonato in diretta a Tv Play. E ovviamente anche dei tifosi e appassionati che si sono letteralmente divisi sull’episodio Gatti e anche quello relativo a Faraoni: “Feliciani ha visto una parte. Se avesse visto il pugno chiuso di Gatti e non punito sarebbe da rimandare al regionale. Il Var non si è preso il tempo di controllare, pugno chiuso e colpo caricato, condotta violenta, il Var poteva intervenire. Tutti scarsi”, “Vedrai che l’arbitro Feliciani sarà premiato perché i cazzotti di Gatti sono cioccolatini”, “Feliciani non può arbitrare in Serie A TIM, perché oltre ad essere scarsissimo è pure in malafede”.

E ancora “da oggi in poi sui campi di serie A è permesso prendere a pugni l’avversario”. Al tempo stesso però, da parte juventina nel mirino è finito al contrario il Procuratore Federale Giuseppe Chiné che ha appunto chiesto la prova tv: “Ma non ha niente di meglio da fare nella vita che accanirsi contro la Juve?”, “C’è un colpo proibito di Gatti a Djuric che l’arbitro tollera. Il varista non eccepisce. Nell’insieme un doppio errore. Finisce lì. Ora, che minchia c’entra l’intervento di Chiné? Perché non l’ha mai fatto prima?”, “Chi credeva che dopo il patteggiamento ci lasciassero in pace beh, si sbagliava. Il nemico ci circonda, é sempre lì, vigile e presente”.

I commenti sono tantissimi: “Soprattutto perché Chiné non chiede la prova televisiva anche per la gomitata che Djuric dà subito prima? E per la panchina del Verona che reagisce al pubblico dopo il gol?”, “C’è una gomitata, volontaria, di Djuric a Gatti, in area di rigore, sarebbe rigore e quantomeno giallo, nessuno è intervenuto”. “In un paese dove si discute, a vanvera e a senso unico, della arbitrarietà del direttore di gara sull’episodio Gatti, viene sottaciuta la palese malafede della procura al comando del samurai Chiné”. Infine “Chinè ha chiesto la prova TV contro Gatti sperando in una squalifica per 3 giornate”.