Bufera su Gatti, l’agente non si dà pace: “Inspiegabile”

Il difensore della Juventus ha rischiato grosso con il pugno immortalato dalle telecamere ai danni di Djuric

Non si placano le polemiche intorno a Federico Gatti dopo l’episodio che tanto ha fatto discutere in occasione dell’ultima giornata di campionato. Il difensore della Juventus, infatti, ha rischiato di essere allontanato dall’arbitro per un pugno probabilmente sfuggito in diretta alla direzione arbitrale ai danni di Milan Djuric.

Il centrale bianconero, in marcatura stretta, a palla lontana con un gancio destro ha steso a terra il centravanti del Verona, nonostante la stazza imponente del bosniaco. Un gesto che anche in seconda battuta non è stato evidentemente segnalato dal Var e che ha consentito al calciatore di rimanere in campo senza andare incontro ad alcuna sanzione.

Per commentare quanto realmente avvenuto in campo, TV Play ha sentito l’agente che cura gli interessi dell’attaccante, Vittorio Sabbatini. Il noto procuratore ha raccontato di non aver avuto modo di poter confrontarsi a caldo con Djuric per via dei controlli antidoping del post-partita, ma di aver comunque maturato un’opinione piuttosto chiara su quanto accaduto.

Juve-Verona, l’agente contro Gatti: “Pugno da cartellino rosso”

Per Sabbatini, infatti, l’intervento a palla lontana di Gatti su Djuric avrebbe meritato il cartellino rosso da parte dell’arbitro Feliciani.

Queste le sue parole: “Milan non mi ha detto niente, perché era all’antidoping. Dare un pugno ad un avversario è sicuramente meritevole di un cartellino rosso, sembrava un intervento dei difensori del passato: da Gentile con Maradona allo stesso Pasquale Bruno. Tuttavia, questi modi così ‘bruschi’ sono anche una prerogativa dei difensori arcigni per fermare gli attaccanti che stanno soffrendo. Milan, infatti, ha dato più di qualche grattacapo ad entrambi i difensori centrali della Juve“.

Responsabilità che secondo l’agente di Djuric andrebbero però condivise anche con Nasca e Abattista, rispettivamente responsabile Var il primo e assistente il secondo: “Non riesco a darmi una spiegazione perché non sia intervenuto. Non so se ha chiamato l’arbitro e quest’ultimo ha riferito di aver visto il contatto”.