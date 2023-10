Trevisani contro Mourinho: “Pagato per fare un calcio terrificante”

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha commentato duramente la prestazione della Roma di Mourinho contro l’Inter

La Roma ha perso a San Siro contro l’Inter durante l’ultimo turno di Serie A. Il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione dei giallorossi, criticando l’approccio di José Mourinho sia alla gara che al post partita.

La Roma in Serie A, al contrario rispetto all’Europa League, ha vissuto un avvio piuttosto complicato. Nelle ultime giornate i giallorossi erano riusciti ad alzare la testa, portando a casa qualche buon risultato. Domenica scorsa, però, la squadra di Mourinho si è schiantata contro l’Inter di Simone Inzaghi, perdendo 1 a 0 a San Siro e mettendo in campo un gioco votato principalmente alla difesa.

Il tecnico portoghese, per questa sua scelta tattica, è stato soggetto di tante critiche nell’ultimo periodo. In particolare il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio della questione: “Fare una partita come quella della Roma è una cosa indecorosa. Con Smalling, Pellegrini e Dybala avrebbe fatto una prestazione migliore, ma il problema è che la Roma non gioca a pallone“.

In particolare, Trevisani ha attaccato l’allenatore giallorosso José Mourinho per le sue parole del post gara. Il telecronista ha aperto il discorso con una premessa: “Per giocare a calcio ci vuole coraggio, ma ci vuole più coraggio a lamentarsi ogni volta di qualcosa“. Ha continuato poi dicendo: “Ci vuole una faccia tosta per parlare dell’arbitro dopo una partita con un solo tiro nello specchio della porta”.

Roma, Trevisani durissimo: “Mourinho ha coraggio a lamentarsi degli orari”

Riccardo Trevisani ha espresso pienamente il suo disaccordo con le parole di José Mourinho del post gara contro l’Inter. In particolare ha criticato quanto detto dall’allenatore della Roma sugli orari delle partite e sul gioco proposto a San Siro.

La questione sugli orari delle partite attanaglia molti allenatori della Serie A impegnati anche nelle competizioni europee. Ne aveva parlato Maurizio Sarri e ne ha parlato a più riprese anche José Mourinho. Il telecronista Riccardo Trevisani, però, ha criticato duramente quanto detto dall’allenatore giallorosso in merito: “A lamentarsi degli orari ci vuole coraggio, la Lega fa quello che vogliono le televisioni e la Roma tira di più alla domenica che al lunedì”.

A tenere banco durante la trasmissione “Fontana di Trevi“, è stata anche l’idea di gioco che Mourinho ha messo in campo contro l’Inter. Riccardo Trevisani, in particolare, ha criticato duramente il portoghese: “L’allenatore della Roma Viene pagato 7,5 milioni di euro all’anno per proporre quel calcio terrificante che si è visto domenica sera a San Siro”.