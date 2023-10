Romelu Lukaku, dall’impatto con la Roma all’accoglienza di San Siro

Romelu Lukaku, nuovo attaccante della Roma, ha avuto un grandissimo impatto con la squadra giallorossa. Giocatore fondamentale per Mourinho

La Roma nell’ultima sessione di mercato ha regalato a Mourinho diversi giocatori per migliorare una rosa che ha l’obiettivo di essere protagonista all’interno di questa stagione. E’ chiaro che il colpo importante è stato Romelu Lukaku; la società giallorossa è stata brava a sfruttare la situazione e portare, alla corte di Mourinho, un giocatore in grado di fare tutta la differenza del mondo.

In questa prima parte di stagione possiamo dire come Lukaku abbia dimostrato tutta la sua importanza, realizzativa ma anche in termini di leadership, all’interno della rosa giallorossa.

Come ha giocato Lukaku nell’ultima partita: Inter Roma

L’ultimo match di campionato ha visto la Roma affrontare l’Inter a San Siro; una partita a senso unico con i nerazzurri capaci di dominare dal primo all’ultimo minuto. Nonostante un predominio decisamente netto, i ragazzi di Inzaghi hanno trovato la via del gol solamente nei minuti finali grazie al gol realizzato da Thuram.

Vittoria meritata da parte dell’Inter con la Roma che non è riuscita a mettere sul campo le sue qualità; le luci di San Siro erano, ovviamente, rivolte su Lukaku. Il centravanti belga, grande ex della partita, ha faticato e non poco ad essere determinate ed incisivo. Ben marcato dalla difesa avversaria (e poco servito dai suoi compagni) non è riuscito a far male alla sua ex squadra.

Fantacalcio: i voti di Lukaku

Il centravanti belga è un giocatore fondamentale per la Roma ma anche per chi, dal punto di vista del Fantacalcio, ha deciso di puntare su di lui. Parliamo infatti di un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e assolutamente letale all’interno dell’area di rigore. L’esordio in campionato è arrivato alla terza giornata di campionato, in casa con il Milan; i giallorossi non sono riusciti ad ottenere un risultato positivo ma Lukaku ha subito dimostrato la sua leadership e la voglia di trascinare la squadra. Prestazione da sei portato a cinque per via dell’ammonizione.

La prima gioia la regala ai suoi tifosi contro l’Empoli in un match dominato dai giallorossi; il gol di Lukaku gli garantisce un bel dieci. Stesso voto anche in trasferta con il Torino dove l’attaccante belga aveva portato in vantaggio la sua Roma prima del pareggio, nel finale, dei granata. Diverso il discorso in casa del Genoa, partita decisamente negativa giocata dai giallorossi con Lukaku che non riesce ad incidere complice anche un fuorigioco che gli annulla il gol. La prestazione, ma soprattutto il risultato, lo porta ad ottenere un bel cinque.

Lukaku torna al gol nel match casalingo contro il Frosinone; una rete importante che sblocca la partita e gli vale un bel dieci in pagella. Decisamente meglio quanto fatto in casa del Cagliari dove realizza una doppietta che gli permette di ricevere un tredici e mezzo. Nel match casalingo contro il Monza, invece, prende un palo ma la sua prestazione è da sei pieno. Arriviamo al match di San Siro dove non riesce ad incidere e, per questo, ottiene un cinque in pagella.

Lukaku come ha commentato su Instagram

L’attaccante della Roma ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della propria squadra; l’ultimo post, in tal senso, risale a dopo il match con il Cagliari dove è stato protagonista con una doppietta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)

Lukaku nella probabile formazione di Roma Lecce

La prossima partita di campionato vedrà la Roma impegnata nel match casalingo contro il Lecce; servirà riscattare la sconfitta contro l’Inter per riprendere il cammino in campionato. Uno dei protagonisti della sfida sarà, senza ombra di dubbio, Lukaku.

Il centravanti belga, con la sua forza fisica, può andare a fornire un contributo determinante all’interno della partita. Vediamo la probabile formazione con la presenza, dal primo minuto, dell’attaccante. Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Zalewski, Aouar, Cristante, Bove, Kristensen; Dybala, Lukaku.

Lukaku nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un giocatore determinante per la stagione della Roma e anche a livello fantacalcistico dal momento che può portare bonus importanti specialmente da un punto di vista realizzativo. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del centravanti belga.

Gol: cinque

Assist: nessuno

Ammonizioni: una

Espulsioni: zero

Fanta media: 8.12

L’impatto sulla Roma di Lukaku

In una stagione dove sia Pellegrini sia Dybala non riescono a trovare la giusta continuità fisica, Lukaku diventa ancora più importante all’interno della stagione giallorosso. L’impatto del belga è stato, fin da subito, estremamente positivo; dopo essere stato accolto con grande amore dai tifosi giallorossi, il belga sta ripagando tutto questo affetto a suon di gol.

Tra campionato ed Europa League sono già otto le reti messe a segno da un centravanti assolutamente letale all’interno dell’area di rigore; avere un giocatore come Lukaku significa avere la certezza di rendersi pericoloso all’interno dell’area di rigore avversaria. Per le ambizioni dei giallorossi (lottare per il quarto posto in campionato e arrivare il più lontano possibile nelle coppe) un giocatore come il belga rischia di avere un ruolo a dir poco determinante.

L’accoglienza di San Siro per il ritorno del centravanti belga

Abbiamo detto di come, nell’ultima partita di campionato, la Roma sia andata a San Siro per affrontare l’Inter; un match decisamente particolare per Lukaku che si è ritrovato, a Milano, da avversario. Dopo quanto successo nell’ultima sessione di mercato è inutile negare come l’accoglienza per il belga non sia stata delle migliori.

Fischi, tanti, nel momento del riscaldamento del belga e anche quando (nel corso della partita) il giocatore riceveva palla dai propri compagni. Ambiente per nulla semplice nei confronti di un giocatore che ha scritto pagine importanti nella storia dell’Inter ma, dopo le ultime vicende di mercato, non è più visto di buon occhio dai tifosi nerazzurri.