Real Madrid, UFFICIALE: rinnovo e clausola da un miliardo

Il club blanco ha appena annunciato il prolungamento faraonico per uno dei suoi migliori talenti

Il giorno dopo l’assegnazione del Pallone d’Oro vinto per l’ottava volta in carriera da Leo Messi, è stato annunciato un rinnovo ufficiale che riguarda uno dei protagonisti della top ten della classifica finale. Il Real Madrid, infatti, ha comunicato di aver siglato un nuovo contratto per il prolungamento di Vinicius Junior.

L’esterno brasiliano, sesto nella graduatoria del Pallone d’Oro 2023, ha raggiunto un’intesa dopo mesi e mesi di trattative per il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Un accordo fortemente voluto dal presidente Florentino Perez che stravede per le qualità dell’attaccante e che, con questo nuovo contratto, ha fatto di Vinicius uno dei calciatori più pagati all’interno dello spogliatoio dei ‘blancos’.

Come avviene spesso per i migliori talenti che il club spagnolo desidera proteggere nel tempo da possibili assalti di mercato, è stata fissata un’impressionante clausola rescissoria pari a un miliardo di euro. Una cifra che, concretamente, rende a tutti gli effetti il calciatore della selezione verdeoro incedibile fino alla scadenza naturale del contratto. Una splendida notizia per Carlo Ancelotti, il primo allenatore ad aver davvero creduto nelle potenzialità sino a quel momento inespresse di Vinicius.