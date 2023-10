Ramadani, i numeri di un mediano che fa comodo al Lecce di D’Aversa

Ramadani è un calciatore albanese titolare a centrocampo nel Lecce di D’Aversa. Quanto vale realmente al Fantacalcio?

Classe 1996, albanese e giocatore della nazionale del proprio paese, Ylber Latif Ramadani è un centrocampista alla sua prima stagione con la maglia del Lecce allenato da D’Aversa. Dopo un’annata nelle fila del club scozzese dell’Aberdeen, Ramadani è approdato nel calcio italiano con la speranza di farsi notare e, a dire il vero, finora le occasioni non gli sono di certo mancate

Di ruolo centrocampista da vertice basso, ma capace all’occorrenza anche di coprire il ruolo di mezzala, Ramadani ha preso parte alle prime dieci giornate del campionato di Serie A 2023/2024.

Di seguito una sintetica scheda su di lui ne riassumerà i numeri e le caratteristiche più interessanti, per rispondere infine alla seguente domanda: Ramadani è un valido ed affidabile acquisto al Fantacalcio? Facciamo chiarezza.

Come ha giocato Ramadani nell’ultima partita contro il Torino?

Abile nel portare palla e nel mutare l’azione da difensiva ad offensiva, Ramadani ha trovato il suo spazio anche nella decima giornata, che ha visto il Lecce opposto al Torino. Un match terminato con una sconfitta per 1-0 dei pugliesi: a segnare il gol vittoria è stato Buongiorno, appena tornato dopo un mese di stop.

Ebbene, il centrocampista albanese Ramadani è stato tra i più precisi e propositivi del Lecce, in una gara in cui diversi compagni di squadra sono scesi sotto la sufficienza. Specialmente nel primo tempo, le sue ripartenze sono state tra le note positive della squadra.

Ecco perché il Fantavoto è comunque un onorevole sei.

Ramadani, i voti al Fantacalcio

Nella prima parte di campionato di A stagione 2023/2024, Ramadani è una vera e propria certezza: schierato in nove partite su nove, soltanto in un’occasione – alla sesta giornata contro la Juve – è uscito nel secondo tempo. Per il resto gare giocate dall’inizio dalla fine, con valutazioni al Fantacalcio tutto sommato dignitose, e con qualche voto di buon livello.

Quattro insufficienze finora, ma soltanto una grave: si tratta del 4 ricevuto in occasione del match fallimentare contro il Napoli, in cui i partenopei hanno vinto con ampio margine e in cui lo stesso Ramadani è stato autore di una prestazione assolutamente non all’altezza. Le altre tre insufficienze sono 5,5 nelle gare contro Fiorentina, Juventus e Sassuolo.

Suo miglior risultato alla terza giornata contro la Salernitana, che gli ha portato un 7 al Fantacalcio.

Contro l’Udinese nel nono turno Ramadani ha giocato nuovamente dal primo minuto, muovendosi bene in mezzo al campo, facendo un lavoro di quantità più che di qualità, e contribuendo a ridurre i rischi di avanzata friulana nella metà campo leccese.

La grinta e l’impegno gli sono valsi un sei al Fantacalcio.

Ramadani nella probabile formazione Roma – Lecce

Nel prossimo turno di Serie A la squadra guidata da mister D’Aversa mira ad ottenere altri tre punti, sfidando la Roma all’Olimpico.

Domenica 5, contro i capitolini, l’allenatore del Lecce riproporrà il modulo 4-3-3 e, tolti alcuni dubbi, pare praticamente certa la riconferma di Ramadani.

Questa infatti la probabile o possibile formazione:

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia/Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda/Strefezza.

Previsti diversi ballottaggi ma nessuno di questi interessa l’albanese e la sua zona di campo. Per l’atleta dunque una nuova occasione per ben figurare e dimostrarsi all’altezza della Serie A, dopo una stagione nel campionato scozzese.

Ramadani nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Ramadani con la maglia del Lecce sono i seguenti:

Partite a voto: dieci;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: tre;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,80

Ramadani è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Il Lecce è rappresentato da una rosa fatta anche di giocatori freschi, con speranze di stupire ed essere rivelazione del campionato. Ramadani non è più giovanissimo, essendo un classe 1996, ma finora ha messo molta grinta per emergere nelle gerarchie della rosa pugliese.

Tecnicamente è un robusto centrocampista centrale e di interdizione, con buon tiro dalla distanza, che occupa di solito il posto di mediano di un centrocampo a tre, ma che sa giocare anche in una linea a due – ad es. in un 4-2-3-1. Si mostra abile nel leggere le varie situazioni di gioco e nel fare la scelta più giusta, come anche nell’andare a contrasto con l’avversario. Piuttosto mobile, contribuisce alla manovra leccese partendo dal basso e smarcandosi in appoggio quando opportuno.

Da Ramadani non ci si aspetta il dribbling o la giocata elegante, ma tanta quantità, costanza di rendimento e carattere a centrocampo. Per lui probabile un ampio minutaggio in questo campionato, ma comunque non si tratta di un giocatore chiave al Fantacalcio o in grado di portare bonus.

In sintesi: al Fantacalcio Classic è il classico profilo di copertura da inserire negli ultimi slot, per un acquisto che non deve valere più di 6/7 crediti. Invece si può anche spendere 9/10 crediti per quel che riguarda il Mantra – visto che Ramadani è comunque un M/C.