Milan, sfuma il bomber: è il dopo Lewandowski

Il club rossonero è a caccia dell’attaccante da affiancare ad Olivier Giroud. Una pista rischia di complicarsi per via del Barcellona. Il punto della situazione

La sua stagione sta andando alla grande e il suo valore di mercato è chiaramente volato alle stelle. Le reti dopo dodici partite disputate sono addirittura quindici, tredici in campionato e due in Champions League. Numeri, che chiaramente non stanno passando inosservati, che confermano quanto di buono fatto già lo scorso anno.

Stiamo parlando di Santiago Gimenez, che nella stagione 2022/2023 segna ben ventotto gol. Un bottino, che difficilmente non verrà superato. Gol, che chiaramente fanno gongolare il Feyenoord, pronto a venderlo a prezzo d’oro. Per il cartellino dell’argentino, con passaporto messicano, serviranno, infatti, almeno 40 milioni di euro. Una cifra importante, che siamo certi qualcuno metterà sul piatto, la prossima estate per strapparlo agli olandesi.

La scorsa, Gimenez è stata un’idea della Lazio, che cercava un vice Ciro Immobile, ma sul giocatore ci ha messo gli occhi anche il Milan. Il suo entourage, infatti, è stato dalla parti di via Aldo Rossi, non molto tempo fa, per una chiacchierata con la dirigenza rossonera. Gimenez è ancora sul taccuino di Geoffrey Moncada, ma la concorrenza adesso è aumentata. In questi giorni si sta parlando infatti, anche di un interessamento da parte dell’Inter, che cerca una punta per completare il reparto offensivo nel 2024.

Dalla Spagna, nel frattempo, arriva la notizia che anche il Barcellona starebbe seguendo con attenzione le prestazioni di Gimenez.

Milan, caccia al bomber: concorrenza del Barcellona per Gimenez

Il club blaugrana, infatti, come riporta Sport, non vuole farsi trovare impreparato, qualora Robert Lewandowski, decidesse di dire addio alla Spagna, dicendo sì alle offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Per il giocatore classe 2001 un approdo in Serie A non sarà certo facile. Oltre al rischio Barcellona, il Milan, potrebbe fare i conti, ovviamente, anche con i club inglesi, che non hanno problemi a far saltare il banco con l’offerta giusta.

Il 2024 per il Diavolo sarà comunque l’anno del bomber. Gimenez è solo uno dei nomi sulla lista di Moncada. Una lista che vede anche Jonathan David del Lille, Zirkzee del Bologna e ovviamente Taremi del Porto.