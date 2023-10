Isco gratis in Serie A: la big scatta in pole

Il centrocampista spagnolo è reduce da una grande stagione sino a questo momento con la maglia del Betis

Numeri e giocate sono ancora quelli da grande calciatore, Isco anche in questa stagione sembra non aver perso il vizio. Il centrocampista spagnolo, che veniva dato per molti in una fase calante della sua carriera, in pochi mesi è riuscito a mettere a tacere le critiche ricevute sulla sua condizione.

A sollevare diversi interrogativi sull’ex fantasista del Real Madrid, era stato probabilmente l’andamento della scorsa stagione. Una prima parte di annata disputata tra alti e bassi con la maglia del Siviglia, prima della rescissione del contratto a dicembre che lo aveva portato a rimanere svincolato sino allo scorso giugno. All’improvviso, dopo essere stato accostato anche a diversi top club, ecco la chiamata decisiva da parte del Betis.

Con la maglia dei ‘verdiblancos’ è stato amore a prima vista. Isco sin dal primo istante è diventato un titolare fisso nello scacchiere di Manuel Pellegrini, ma soprattutto un leader tecnico. In 14 presenze registrate tra tutte le competizioni, lo spagnolo è andato a segno tre volte ed ha messo a referto anche due assist. Esaltante in particolare l’ultimo gol realizzato nello scorso turno di campionato, quello del definitivo 2-1 per il Betis al minuto 94 contro l’Osasuna.

Calciomercato Inter, Isco non rinnova: colpo gratis a giugno

Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo con il Betis, Isco la scorsa estate aveva siglato un contratto annuale con gli spagnoli.

Legata ad una serie di obiettivi da raggiungere, sul suo contratto è stata inserita anche una clausola per il rinnovo automatico. Un particolare che spaventa il Betis a causa dei club che di recente hanno osservato le sue prestazioni. Tra questi, come riportato da ‘todofichajes.com’, vi sarebbe anche l’Inter.

Nonostante non sia ancora trascorsa metà stagione, il club nerazzurro starebbe programmando alcune possibili mosse per la prossima estate. I contatti con Isco potrebbero già intensificarsi nel mese di gennaio quando lo spagnolo, in caso di mancato rinnovo, avrà la possibilità di firmare dei pre-accordi per il trasferimento gratuito a luglio.