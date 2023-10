Cori per Messi, Cristiano Ronaldo reagisce: ecco cosa è successo | VIDEO

Il portoghese reagisce alle provocazioni dei tifosi avversari. Il Pallone d’Oro dell’argentino non è stato proprio mandato giù

Hanno lasciato entrambi il calcio che conta, uno trasferendosi in Arabia Saudita, per indossare la maglia dell’Al Nassr di Riyadh, l’altro per volare negli Stati Uniti, per giocare con il Miami, ma la rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non finirà mai.

Finché il pallone continuerà a rotolare si continuerà a parlare dei due fuoriclasse, che hanno segnato un’epoca e così, per sempre, ci saranno i fan del portoghese da una parte e dell’argentino dall’altra.

Le ultime ore il protagonista assoluto della scena calcistica, però, è stato certamente Lionel Messi, che nonostante il suo trasferimento in America è riuscito a vincere il Pallone d’Oro 2023, l’ottavo della sua carriera. Per Cristiano Ronaldo, invece, nemmeno un piazzamento tra i finalisti.

Cori pro Messi: Ronaldo reagisce alle provocazioni

Per il portoghese gli ultimi non saranno stati di certo giorni facili e stasera, nel corso del match tra il suo Al-Nassr e l’Al-Ettifaq, ne abbiamo avuto la prova.

Ronaldo – come testimonia il video, diventato ormai virale sui social – è stato provocato dai tifosi avversari, che hanno intonato il coro “Messi, Messi, Messi”. Il fuoriclasse, che ha inizialmente sorriso, non ha poi resistito, portandosi l’indice alla bocca per zittire tutti coloro che hanno gridato il nome del suo acerrimo rivale.

CR7 è così apparso particolarmente infastidito. Un’irratazione che sembra certificare quanto sia stato poco digerito la conquista dell’ottavo Pallone d’Oro da parte dell’argentino. Per fortuna, poi, è arrivata la vittoria al 107′, grazie ad un gol di Mané. Una sconfitta avrebbe reso la serata ancora più complicata.