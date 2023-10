Colloquio presidente-giocatori dopo Napoli-Milan: rischio esonero

Quanto successo in Napoli-Milan ha lasciato ancora degli strascichi pesanti: colloqui tra i giocatori e il presidente, tecnico in bilico

Doveva essere la partita della redenzione o, al contrario, della dannazione. E, invece, Napoli-Milan ha prodotto un pareggio che ha non serve a molto, ma che non ha fatto affondare nessuna delle due squadre.

I rossoneri arrivavano da due sconfitte pesanti per il morale come quelle subite contro Juventus a San Siro e Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. La rimonta subita dai partenopei al Maradona, comunque, non riesce ad avere un sapore dolce: le reazioni di Leao e Giroud, poi, si sono aggiunte al momento già di per sé complicato. Anche in casa Napoli, però, le cose non sembrano andare per il meglio: la rimonta ha dato morale, ma la classifica inizia a farsi pesante: De Laurentiis riflette sul da farsi.

Garcia ancora in bilico: De Laurentiis a colloquio con i giocatori

I fasti della scorsa stagione sembrano essere un lontano ricordo a Napoli, dove tutte quelle che erano le certezze su cui si fondava la squadra di Spalletti ora sono svanite. La posizione di Rudi Garcia non è ancora al sicuro.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis starebbe osservando ogni allenamento e avrebbe avuto già colloqui individuali con diversi giocatori. Il suo obiettivo è quello di comprendere se c’è ancora la possibilità di raddrizzare la stagione con il francese in panchina: in caso contrario, non esiterebbe a troncare il rapporto.

Già, perché quello che conta maggiormente per De Laurentiis è arrivare tra le prime quattro e poter incassare i soldi derivanti dalla qualificazione alla Champions League. L’ultimo allenatore esonerato dal patron partenopeo a stagione in corsa, Carlo Ancelotti, ha perso il posto proprio perché era a rischio il quarto posto. L’ultimo turno di campionato ha significato il sorpasso dell’Atalanta sul Napoli, che ora si trova fuori dalla zona Champions. Ecco perché la posizione di Rudi Garcia resta ancora in bilico, ancora a rischio esonero: le prossime partite saranno determinanti in questo senso. Aurelio De Laurentiis, intanto, osserva e riflette.