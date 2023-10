Bonucci, la statistica è terribile: nessuno ci vuole credere

Non è partita nel migliore dei modi la stagione di Bonucci; una statistica sul difensore, infatti, è decisamente negativa

Nell’ultima sessione di mercato uno dei protagonisti è stato, senza ombra di dubbio, Bonucci; il difensore è stato messo fuori rosa con la Juventus che ha deciso di terminare un rapporto decisamente lungo. Notizia sicuramente imprevedibile considerando quanto fatto dal centrale nella sua esperienza in bianconero. Era obiettivamente difficile pensare a questo tipo di epilogo ma nel calcio non si può dare nulla per scontato.

Bonucci, dopo un periodo di riflessione, ha scelto per l’Union Berlino; il club, probabilmente, ha convinto il difensore anche per via del progetto e del fatto di disputare la Champions League. Il centrale ha sempre avuto una grande esperienza internazionale giocando non poche partite di altissimo livello. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nella letture difensive, in marcatura e nell’uno contro uno.

Il difensore è anche molto abile dal punto di vista tattico considerando come può essere impiegato sia in un sistema difensivo a quattro sia nel 3-5-2. Da perno centrale, infatti, fa valere la sua leadership e il fatto di saper guidare il reparto. A questo bisogna, per forza di cose, un’altra caratteristica fondamentale e che può aiutare tutta la squadra: la sua voglia di vincere e il fatto di non voler mollare mai, neanche un secondo.

Bonucci, statistica tremenda con l’Union Berlino: ecco di cosa si tratta

Il classe 1987 si è trasferito all’Union Berlino, come abbiamo detto, con la voglia di iniziare una nuova avventura ed andare ad imporsi nel massimo campionato tedesco ma soprattutto portare la propria esperienza per aiutare il club a continuare un progetto iniziato lo scorso anno. L’inizio di stagione del club era stato positivo con tre vittorie consecutive tra Coppa di Germania e Bundesliga.

L’arrivo di Bonucci si pensava che potesse dare uno sprint in più al club ma, in realtà, le cose sono andate in maniera completamente diversa; da quando è arrivato all’Union Berlino, infatti, la squadra non ha più ottenuto una vittoria. Dieci sconfitte consecutive tra campionato e Champions League con, in totale, ventidue gol subiti e cinque reti fatte. Un rendimento decisamente negativo da parte di una squadra che deve, obbligatoriamente, uscire da questo momento perché il club ha le qualità per essere protagonista in stagione.

Bonucci, primo gol con l’Union Berlino: l’avversario

Il difensore centrale, dunque, non ha ancora vinto una partita con l’Union Berlino; dieci partite senza successo e la voglia di invertire, immediatamente, la tendenza. In una situazione del genere, l’unica soddisfazione di Bonucci è arrivata nel match contro l’Union Berlino dello scorso sette ottobre.

In casa del Borussia Dortmund ha realizzato la rete del momentaneo due a uno su calcio di rigore, specialità della casa. Rete di Bonucci che, però, non è servita alla sua squadra di vincere la partita considerando il punteggio finale, di quattro a due. Unica gioia, dunque, anche se la voglia del difensore è, senza nessun dubbio, quello di ottenere un successo con la sua squadra visto che, fino ad ora, Bonucci non ha ancora provato l’ebbrezza di esultare per una vittoria con il suo Union Berlino.