Boloca fa impazzire le big: maxi intreccio in Serie A, il Sassuolo gongola

Daniel Boloca si è letteralmente preso la squadra sulle spalle: classe e fantasia per il gioiello classe ’98. I fari delle big su di lui

La classe non gli è mai mancata. La consapevolezza dei suoi mezzi neanche. Daniel Boloca aveva bisogno ‘soltanto’ di un allenatore che in Serie A credesse in lui e arrivasse a metterlo al centro di un progetto.

Detto, fatto. Quella da poco iniziata si può definire la stagione consacrazione per il giovane centrocampista del Sassuolo, regista indiscusso di una squadra che nella zona nevralgica del campo non può più prescindere dalle sue giocate. In punta di piedi Boloca si è ritagliato un ruolo da titolare in cabina di regia nello scacchiere neroverde. Con l’azzurro tricolore nel destino, Daniel Boloca non vuole smettere di stupire. Non è un caso che, alla luce di una prima parte di stagione giocata su livelli molto alti, siano diverse le big che hanno cominciato a scandagliare il terreno per capire l’eventuale fattibilità di un’operazione con il Sassuolo.

Boloca ha stregato la Serie A: il Sassuolo ha più di una certezza

Secondo quanto riferito da gazzetta.it, Fiorentina, Roma, Napoli e Milan, in tempi e in modi diversi, hanno cominciato a seguirlo. Gli ottimi spunti lanciati da Boloca, però, non avrebbero lasciato indifferente neanche l’Inter, che dal Sassuolo ha da pochi mesi acquistato un altro centrocampista, Davide Frattesi.

E chissà che la valutazione di Boloca – tra qualche anno – non possa raggiungere se non superare gli oltre 30 milioni di euro serviti a Marotta per portare Frattesi in nerazzurro. Per adesso i neroverdi si coccolano il proprio gioiello, acquistato dal Frosinone per circa 10 milioni di euro. Una cifra sicuramente non irrisoria, che testimonia la volontà del Sassuolo di puntare forte su un calciatore che, dopo anni di gavetta, si è preso le luci della ribalta. In silenzio, facendo parlare il campo. Come i centrocampisti di qualità sono soliti fare.