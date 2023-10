Alexis Sanchez, numeri e statistiche della nuova riserva di lusso dell’Inter di Simone Inzaghi

Il cileno Sanchez è un rinforzo utile ad Inzaghi per aumentare le alternative in panchina. Anche al Fantacalcio si conferma affidabile?

Il cileno Alexis Sanchez, calciatore di esperienza e classe 1988, è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo alcuni campionati in cui si fece notare all’Udinese, le firme per giocare in club prestigiosi come il Barcellona o il Manchester United ed oggi il ritorno nella Serie A.

Sanchez è arrivato all’Inter per essere un’alternativa di lusso nel 3-5-2 schierato da mister Simone Inzaghi. La concorrenza nel reparto offensivo c’è ed è evidente, ma finora il cileno ha trovato comunque un discreto spazio nonostante la presenza di grossi calibri in attacco e la sua non più giovanissima età.

Di seguito la nostra scheda farà il punto sul suo avvio di campionato con la maglia dell’Inter ed in particolare indicherà com’è andata la sua ultima prestazione in Serie A. Inoltre qual è al momento la sua Fantamedia? Al Fantacalcio è tuttora è un elemento utile ed affidabile? Ecco le risposte.

Come ha giocato Sanchez nell’ultima gara contro il Bologna?

Viste le qualità tecniche di Alexis Sanchez, in particolare nel dribbling e nel servire assist, in molte squadre giocherebbe tuttora titolare, ma all’Inter la concorrenza – dicevamo – non manca. Tra gli altri, Thuram e Lautaro sono due giocatori che al momento appaiono fissi nella formazione tipo di Inzaghi: ecco perché nelle ultime gare contro Torino e Roma, Sanchez non ha giocato. La sua ultima apparizione è quella nella gara contro il Bologna, all’ottava di campionato (ingresso al minuto 55).

Al posto del francese Thuram, apparso in verità non brillantissimo (a parte l’assist), in questa gara il cileno in più di mezzora di gioco non è riuscito ad incidere significativamente, correndo spesso a vuoto ma anche dimostrandosi più volte bravo ad uscire dalla marcatura tenendo il pallone.

Appena entrato aveva segnato, ma con rete in fuorigioco. Impegno ma poca sostanza: molto probabilmente Sanchez deve ancora assimilare gli automatismi e i meccanismi del gioco di mister Inzaghi. Il Fantavoto infatti è stato pari a 5,5.

Sanchez, i voti al Fantacalcio

Con la firma del contratto annuale a fine agosto, il cileno è diventato un giocatore dell’Inter, ma senza debuttare subito. Dalla seconda alla quarta giornata, infatti, non ha preso parte alle gare del suo nuovo club, dovendo rinviare il primo ingresso in campo alla gara contro l’Empoli in trasferta, alla quinta giornata. Per lui una decina di minuti a partita ormai quasi terminata e nessun voto al Fantacalcio.

Nella sesta giornata contro il Sassuolo Sanchez è entrato al minuto 68 e dunque ha avuto più tempo per giocare, pur ottenendo un non eccezionale 5,5. Meglio è andata contro la Salernitana, nella giornata successiva, in cui l’Inter ha travolto per 4-0 la formazione campana: il cileno ha ottenuto un Fantavoto pari a 6, non riuscendo però ad essere brillante quanto altri suoi compagni.

Sanchez nella probabile formazione contro l’Atalanta

Molto difficile un impiego di Sanchez dal primo minuto nell’undicesima giornata di campionato contro l’Atalanta. Simone Inzaghi confermerà probabilmente i giocatori già visti nelle ultime gare e dunque per il cileno si profila un eventuale nuovo ingresso a gara in corso, nel secondo tempo.

Questa la possibile formazione per la gara:

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Vero è però che un giocatore rapido, tecnico e duttile come Sanchez, nel 3-5-2 dell’allenatore Inzaghi potrebbe trovarsi molto a suo agio. Ecco perché in base a come andranno le sue prestazioni quando sarà chiamato ad entrare, Inzaghi potrà deciderne un minutaggio maggiore.

Alexis Sanchez nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter sono i seguenti:

Partite a voto: tre;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,67.

Sanchez è un calciatore affidabile al Fantacalcio?

Il versatile Sanchez potrebbe trovare un certo spazio, pur nell’abbondanza di soluzioni offensive all’Inter. Giocatore con ottima tecnica, dribbling, visione di gioco, intelligenza calcistica, può essere sia seconda punta, o prima punta, che esterno offensivo.

Con tutta probabilità farà sempre parte delle rotazioni di Simone Inzaghi, spesso entrando a gara in corso. Ma potrebbe anche fare qualche partita da titolare, ed abbinarsi bene sia con Lautaro che con Thuram e Arnautovic. Ecco perché al Fantacalcio è tuttora un elemento affidabile, seppur non giovanissimo e non inamovibile nella rosa dell’Inter.

Vista la concorrenza e l’età, può valere sui 35/40 crediti su 1000. Un quinto slot, insomma, e chi punta anche su di lui al Fantacalcio difficilmente resterà deluso.