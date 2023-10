“Vuole la Juve per 15 anni”: la promessa che ha conquistato Giuntoli

“Vuole la Juve per 15 anni e conquistare la Nazionale”: ecco come ha conquistato Allegri e Cristiano Giuntoli

La Juventus esce rinfrancata dal weekend di Serie A, con una vittoria ottenuta con la forza di volontà ancora prima che grazie ai valori tecnici. Il gol di Andrea Cambiaso allo scadere di gioco ha dato forza e maggiore convinzione ai bianconeri.

L’uomo simbolo della vittoria contro il Verona è proprio l’esterno classe 2000, autore del gol, perché la sua è una storia di impegno e dedizione, di educazione e forza di volontà. Ai microfoni di Tuttosport, Giovanni Bia -agente del giocatore- ha raccontato quegli istanti dopo il gol: “Il primo pensiero è stato subito per la sua famiglia, poi ci siamo messi subito a parlare di come migliorare. Andrea è fatto così, non si gode troppo il momento, è un maniaco del perfezionismo”. La voglia di Cambiaso ha conquistato tutti a Torino.

“Cambiaso vuole rimanere 15 anni”: la nuova Juve riparte da lui

Come dichiarato nell’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Giovanni Bia ha ribadito la voglia di Cambiaso di restare alla Juve per molto tempo: “Il suo obiettivo è quello di rimanere a Torino per 15 anni”.

La storia di Andrea Cambiaso sembra la sceneggiatura di un film, con tutte le categorie affrontate (e vinte) e ora la chance guadagnata sul campo con la squadra più titolata d’Italia. L’agente racconta: “È una mosca bianca nel calcio, quando viene a mangiare a casa mia vuole sempre sparecchiare la tavola”.

Anche grazie al classe 2000 di Genova, la squadra di Allegri ha blindato la difesa: “Fare 7 clean sheet in 10 gare significa una solidità pazzesca. Dietro c’è tutta gente umile che ha fame di successo, marcano in avanti e così accorciano il campo con i 2 braccetti che vanno in aggressione sugli avversari”. Infine, sui prossimi obiettivi di Cambiaso: “Andre tiene molto alla Nazionale, punta ad essere convocato”. Messaggio al CT Spalletti inviato, prima sul campo e poi anche sui media nazionali.