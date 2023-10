Real Madrid al bivio: rimane in Serie A o torna dai Blancos? La situazione

Il Real Madrid, per la prossima sessione di mercato, deve prendere una decisione molto importante su un suo tesserato

Nell’ultima giornata di campionato abbiamo assistito ad una partita decisamente folle; parliamo del confronto tra Cagliari e Frosinone che ha visto i padroni di casa vincere per quattro a tre dopo una super rimonta. I ragazzi di Di Francesco, infatti, erano avanti tre a zero a venti minuti dalla fine prima di subire il prepotente ritorno dei ragazzi di Ranieri con Pavoletti uomo della provvidenza; il centravanti ha realizzato, nei minuti di recupero, una doppietta che è valsa il primo successo in stagione del suo Cagliari.

Tanto amaro in bocca per il Frosinone che, per più di un’ora, aveva disputato la partita perfetta; la squadra è crollata nel finale e non ha saputo reggere al ritorno dei padroni di casa. Nonostante la sconfitta ci sono diverse note positive e una è sicuramente Soulé autore di una doppietta e dell’ennesima grande prestazione. L’argentino è stato ben supportato da Reinier che ha messo in mostra tutte le sue qualità

Il classe 2002 ha messo in mostra tutte le sue qualità con i due assist per i primi due gol del Frosinone; l’attaccante, dopo un periodo di ambientamento, è diventato un punto fermo all’interno della squadra di Di Francesco. Dopo il gol contro il Verona sono arrivati due passaggi vincenti che, purtroppo, non hanno portato punti alla sua squadra. Il talento, però, è indiscutibile e il giocatore sarà sicuramente protagonista nel corso della prossima sessione di mercato

Reinier e un futuro in bilico: Real Madrid e non solo come opzione

Il classe 2002 è di proprietà del Real Madrid con il club spagnolo che ha deciso di mandare in prestito il ragazzo prima al Borussia Dortmund e poi al Girona; entrambe le esperienze non sono andate nel migliore dei modi con Reinier che sembra aver trovato la sua isola felice al Frosinone. Sotto la gestione Di Francesco, considerano anche il sistema di gioco offensivo del tecnico, l’attaccante riesce ad esprimere al meglio e a far valere le proprie qualità.

Il contratto del giocatore, con il Real Madrid, scade il trenta giugno del 2026; come riportato anche da As, il club spagnolo dovrà decidere al termine di questa stagione il futuro dell’attaccante.

Le opzioni sul piatto sembrano essere due e la prima è quella di restare al Real anche se il rischio è quello di avere un minutaggio veramente ricordo; la seconda ipotesi, invece, riguarda quella di una cessione per permettere al club spagnolo di ottenere una buona cifra da un giocatore che sta trovando, in Serie A, il campionato dove esprimere il proprio talento.