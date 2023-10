Oltre il danno la beffa: l’infortunio gli fa perdere il posto da titolare

Infortunio che rischia di rappresentare un bel problema per il giocatore; ora la sua futura titolarità è in forte dubbio

Una partita decisamente importante per entrambe le squadre; Empoli Atalanta, match valido per la decima giornata di Serie A, mette in palio punti decisamente pesanti. I ragazzi di Gasperini, infatti, vogliono il successo in chiave Champions League mentre i padroni di casa cercano il terzo risultato utile consecutivo. Gli uomini di Andreazzoli, infatti, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio con l’Udinese e la bella vittoria in casa della Fiorentina; quattro punti importanti per la classifica e con la squadra che non ha subito gol.

Cambio di rotta abbastanza importante rispetto all’avvio, complicato, di stagione; l’Empoli, però, ha bisogno di mettere in tasca altri punti in modo da risalire la classifica e mettere una buona distanza rispetto alle dirette concorrenti. Vincere contro l’Atalanta non sarà per niente semplice nonostante la squadra ha dimostrato di potersi giocare le proprie chance anche con avversari, sulla carta, superiori.

Per arrivare al novantesimo con un risultato positivo servirà la partita perfetta anche se Andreazzoli non potrà contare su quello che, probabilmente, è il giocatore più importante della rosa. Stiamo parlando di Baldanzi, indisponibile per infortunio. Un problema non di poco conto considerando le qualità del giocatore e la sua abilità di essere pericoloso negli ultimi venticinque metri. Lo stop del classe 2003, però potrebbe rappresentare una chance importante per un altro giocatore dell’Empoli.

Empoli, la grande chance di Cancellieri: può diventare titolare

L’infortunio di Baldanzi, come detto, rappresenta un problema per l’Empoli ma anche una grande chance per Cancellieri; l’attaccante, nelle prime nove giornate, ha fornito un solo assist ma non è ancora riuscito a trovare la via della rete. Per il classe 2002, dunque, la partita contro l’Atalanta rischia di essere fondamentale.

Una buona prestazione potrebbe essere determinante per il proseguo della stagione; Cancellieri vuole sfruttare al meglio la sua chance in modo da avere anche buone possibilità di diventare il titolare di questa squadra.

L’attaccante ha qualità importati specialmente dal punto di vista tattico dal momento che può andare a giocare su tutto il fronte offensivo e questo rappresenta, senza ombra di dubbio, una soluzione in più nel corso dei novanta minuti.

Empoli-Atalanta potrebbe rappresentare una svolta importante nella stagione di Cancellieri pronto a sfruttare, nel migliore dei modi, lo stop di Baldanzi anche se appare difficile immaginare che, il classe 2003, una volta tornato possa restare in panchina visto la sua qualità e il fatto di essere una risorsa importante per l’Empoli.