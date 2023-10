“Non sapevamo cosa fare”: Giroud dopo Calabria, Pioli nel mirino

Le parole dell’attaccante francese, autore di due gol nel primo tempo, nel post partita della sfida del Maradona

Frustrazione e delusione. Queste le due emozioni che hanno caratterizzato la fase finale della partita di Olivier Giroud, sostituito all’80’ da Stefano Pioli dopo la doppietta che aveva aperto il match.

La reazione al cambio del calciatore francese ha fatto molto discutere. Un malcontento evidente che, sommato a quello di Rafa Leao, ha messo nel mirino Stefano Pioli, che ha optato per i due cambi in attacco. Ai microfoni di Dazn il francese si è espresso così: “Mi sento deluso e frustrato per la squadra. Abbiamo creato tante occasioni, dovevamo fare 3-4 gol al primo tempo. Dopo il primo gol del Napoli non sapevamo se continuare ad attaccare o difendere. Stasera abbiamo perso due punti. La mia reazione? Non siamo robot, abbiamo delle emozioni e in quel momento pensavo di poter ancora aiutare la squadra. Ma il mister fa la sua scelta e io lo rispetto.” Una delusione evidente per l’attaccante ex Chelsea che, dopo la doppietta del primo tempo, avrebbe preferito rimanere in campo fino alla fine.

Giroud, due colpi di testa per interrompere il digiuno di gol

L’attaccante francese ha regalato il doppio vantaggio ai suoi con due splendidi colpi di testa. Una doppietta importante che ha interrotto il digiuno del bomber del Milan, a secco nelle ultime gare.

Non segnava dal 1 settembre, dalla rete decisiva nell’1-2 dell’Olimpico contro la Roma. Nelle successive 5 gare l’ex Chelsea non aveva più trovato il modo di fare gol. Nell’ultima partita contro la Juventus solo un miracolo di Szczesny gli aveva negato il ritorno al gol. Oggi una doppietta che interrompe il digiuno e ribadisce l’importanza di Olivier Giroud all’interno del motore offensivo dei rossoneri.